Летними вечерами, пересекая Старую Ригу – окунаешься в ад кутежа. Гуляют, как в последний раз. Повсюду музыка, веселый смех, и, если не толпы, то вполне себе сплоченные компании отдыхающих. Так будет ближайшие пару месяцев.

«Мало солнышка да долгие ноченьки», – слова философа Василия Розанова о своей Родине вполне относимы и к нашим краям. Единственная разница – 500 км неплохих пляжей, хотя и на весьма холодном море, плюс известная доля Средневековья и югендстиля. Все, до известных, исторических событий, привлекавшее гостей из соседней бескрайней страны. А ныне их – уже пятый год нету.

Трамвай желания

11-й маршрут, отъехавший от конечной на улице Аусекля – удивительно полон для столь раннего часа и выходного дня. Дисциплинированные бундес-туристы, усевшись на кресла, крутят головами в режиме «посмотрите налево – посмотрите направо». У всех наушнички. А седоватая, как и возрастная клиентура, кундзэ, негромким голосом вещает в микрофон. Так они, наверное, до Братского кладбища прокатятся – и экскурсионный автобус арендовать не надо, это же выгодно, трамвайный тур!

Всяким утром, когда мимо нашего дома близ бывшего Морвокзала, превращенного ныне в офис продаж воздушных замков, величественно проходит белоснежный лайнер, Ваш автор сокрушается – вот, и на этом корабле латвийцы никуда не поплывут. С другой стороны, конечно, тысяча-другая иноземцев на несколько часов расползутся по Старой Риге, сдувая сувениры и поглощая пиво-воды.

Увы, по статистическому показателю – количеству ночей, проведенных иностранными туристами в расчете на одного местного жителя – Латвия, Литва и Эстония занимают места в конце второй или в начале третьей десятки среди всех 27 государств Евросоюза. Все три страны Балтии, отмечает Европейская Комиссия, характеризуются сравнительно низким удельным весом международного туризма в масштабах общего населения ЕС. Ежегодный объем ночевок, проводимых нерезидентами, составляет здесь менее 4 миллионов на страну.

Эстония традиционно занимает позицию чуть выше соседей, что объясняется активным пассажиропотоком, культурными связями и паромами из Хельсинки. Латвия и Литва находятся на соседних строчках, замыкая нижнюю треть или занимая места с 20 по 23-е в общем списке ЕС. Для сравнения: такие европейские лидеры по этому показателю, как Мальта, Хорватия, Австрия и Кипр, могут показывать соотношение в десятки ночевок на одного жителя.

При этом, по данным Eurostat, в Латвии высока доля местного туризма – собственное население обеспечивает 40-45% всех ночевок. Среди всех зарубежных гостей Литва занимает уверенное 1-е место, а Эстония стабильно держится на 2-м месте по числу проведенных в Латвии ночей, указывает местный ЦСУ.

Опять в Ригу захотелось

При этом Латвийское агентство инвестиций и развития на полном серьезе рассказывает в Сейме, что аудитория туризма нашей страны составляет… 100 000 000 человек! Уж трудно даже представить – какие фантастические методы экстраполяции они там в своем ведомстве используют.

Повествовали на Комиссии Сейма по долгосрочному развитию – про 3 миллиона посетителей латвийского туристического госпортала и 4 миллиона в социальных сетях; получается, что каждый визитер раз по 14 интересовался нашей республикой. Прямо как в анекдоте:

– Эх, опять в Париж захотелось!

– Вы там бывали?

– Нет, но мне туда уже хотелось.

Увы, мы пока еще так и не достигли доковидно/довоенного уровня по иностранному туризму – если в 2019 году было обслужено 1 945 919 путешественников, то в 2025 – только 1 671 844 (-14,08%). Общее число обслуженных отраслью гостеприимства, впрочем, почти устаканилось на уровне 6-летней давности: было 2,85 миллиона – стало 2,82 миллиона. Все благодаря активности патриотичных, местных, путников – их количество увеличилось на 26,6%.

Привезли и оставили миллиард

В прошлом году существенно выросли показатели зажиточных стран Запада, откуда к нам едут – Великобритании (+19,7%), Финляндии (+7,9%), США (+7,7%). Также выросла Польша (+9,4%). Для Речи Посполитой мы, впрочем, почти что ближнее зарубежье: ведь c 1581 до 1621 года и Рига была польской, а Инфлянты – нынешняя Латгалия, находились в составе королевства с 1561 по 1771 год!

За прошлый год иностранцы потратили у нас 1,3 миллиарда евро – высчитать можно довольно просто, Банк Латвии фиксирует все платежи по картам нерезидентов. Прирост – 166,3 миллиона евро, или +13,52%. Если учесть, что часть средств не была учтена, ибо потрачена в виде наличных – то вполне можем сопоставить расходы туристов с годовой суммой доходов бюджета Риги (1,508 миллиарда).

Удивительным образом, самым затратным на душу туриста оказался британец, которого стереотипно изображают скуповатым. 1212 евро выложил в Латвии каждый британский турист, в сравнении с 761 евро, которые потратил скуповатый литовец.

Образ на продажу

Линда Зиединя-Эргле, руководитель отдела экспорта туристических услуг Латвийского агентства инвестиций и развития, назвала целевой аудиторией и для 2026 года – скандинавов и британцев. Впрочем, данная структура, подотчетная Министерству экономики, делает упор не столько на рядового путешественника, сколько на туроператоров, медиа и инфлюэнсеров. Они-то Латвию «смогут позиционировать и продать своим клиентам».

Туристический госпортал Latvia.travel работает на 8 языках: есть даже японский и, конечно, нет русского. Плюс ведутся проплаченные публикации, в т.ч. о гастрономическом, медицинском, деловом туризме. В общем, нашу страну позиционируют как «идеальную цель» путешествия.

«Очистку образа государства» в глазах Западной Европы упомянул и председатель Комиссии по долгосрочному развитию Угис Митревицс (Национальное объединение). Впрочем, его коллеги – как в правительстве, так в столице, уже и так немало делают со своей стороны в этой сфере! Посмотрим, каков будет эффект от гонений на иностранных студентов, рассекающих с баулами доставки за плечами – а также от ликвидации последних проявлений русского языка на фасаде театра, ставящего пьесы на русском языке…

Мы к вам заехали на час

Латвия – страна краткосрочного туризма. Ныне приезжие проводят в наших краях в среднем 1,7 ночи – большинство останавливается в Риге, Юрмале, Лиепае. Впрочем, по 3-4% набрали и такие локации, как Цесис, Даугавпилс, Кулдига и Валмиера.

Вот в «скорострельности» принимающего туризма и есть особенность Латвии. Нечто похожее происходит только на Балканах (некоторые далекие иностранцы путают с Балтией!): в среднем туристы проводят в Словении от 2,5 до 3,5 суток. Правда, там у них хорошо идут природные особенности – например, изумрудные озера и горы высотой почти 3 км.

По части контрастности природы Латвии, конечно, дополнительных бонусов ждать не приходится – но тот неяркий спокойный колорит, который есть у нас, вполне можно бы «продать», в хорошем смысле слова.

Лето год кормит

В 2025 году июль был рекордным по числу иностранных визитеров – 171 тысяча. Для сравнения: в январе – всего 63 тысячи.