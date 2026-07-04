Генеральный директор Государственной лесной службы Андис Пурс в 2025 году получил почти 68,8 тыс. евро заработной платы. Это следует из опубликованной декларации должностного лица. Документ также раскрывает информацию о его имуществе, обязательствах и приобретениях за прошлый год.

Доход Андиса Пурса по основному месту работы в Государственной лесной службе в прошлом году составил 68 782 евро. Помимо зарплаты, он задекларировал 45 евро, полученных от Латвийского университета бионаук и технологий, а также 30 центов процентов по банковскому счету.

В декларации указано, что к концу 2025 года руководитель службы владел инвестиционными фондами стоимостью 218 евро.

При этом за год выросли его долговые обязательства — с 18 493 до 32 161 евро.

Одним из крупнейших приобретений прошлого года стал автомобиль Subaru Forester 2.0 E-Boxer Summit 2019 года выпуска, за который было заплачено 18 300 евро.

Кроме нового автомобиля, в собственности Пурса остаются BMW 318 2006 года выпуска, Honda Civic 2007 года выпуска, прицеп RB 1J01 и пассажирский квадроцикл Arctic Cat 700. Также ему принадлежат квартира в Елгаве и земельный участок в волости Маркалнес.

Важно отметить, что декларация показывает финансовое положение чиновника на конец года. Она отражает не только доходы, но и имущество, кредиты, инвестиции и другие активы, которыми он владел на тот момент.

Согласно документу, на конец 2025 года у Пурса не было накоплений в частных пенсионных фондах и полисов страхования жизни с накопительной составляющей.

По сравнению с предыдущим годом доходы руководителя заметно выросли. Если за 2024 год он задекларировал в общей сложности 46 328 евро, то в 2025 году только заработная плата на новой должности превысила эту сумму более чем на 22 тыс. евро. Это связано с тем, что пост генерального директора Государственной лесной службы он занял 11 ноября 2024 года, а до этого возглавлял Департамент лесного хозяйства Министерства земледелия.

Государственная лесная служба контролирует соблюдение требований лесного законодательства, охоты и охраны природы, отвечает за противопожарную защиту лесов, а также ведет Государственный лесной реестр.

Публикация деклараций государственных должностных лиц позволяет отслеживать изменения в их доходах, имуществе и финансовых обязательствах из года в год.