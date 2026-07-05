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Европейский автопром стремительно сдает позиции... 0 56

Бизнес
Дата публикации: 05.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Один из китайских автомобилей

Китайское авто эконом-сегмента

Главный фактор - ценовой: китайские бренды предлагают потребителям значительно больше за те же деньги.

Китайский автопром покоряет европейский рынок. Еще недавно эксперты предсказывали, что психологически важный рубеж в 10% продаж на автомобильном рынке Европы бренды из КНР преодолеют лишь к 2030 году. Однако уже сейчас доля китайского автопрома достигла 11% - благодаря успехам таких производителей, как BYD, SAIC и Chery. А в сегменте гибридных автомобилей продукция из КНР заняла почти 25% европейского рынка.

"Китайские автопроизводители раньше других поняли, что европейские потребители пока не готовы полностью перейти на электромобили, и оперативно скорректировали свои линейки - гораздо быстрее, чем большинство традиционных западных концернов, - цитирует Bloomberg аналитика Dataforce Юлиана Литцингера. - Однако главный фактор - ценовой: китайские бренды предлагают потребителям значительно больше за те же деньги".

"Абсолютно все европейские игроки сдают позиции, - отмечает в комментарии Financial Times эксперт аналитической компании Kepler Cheuvreux Томас Бессон. - Ситуация крайне тяжелая: китайские компании продвигаются в Европе гораздо быстрее, чем ожидалось, в то время как европейские производители сокращают продажи в Китае и в США, в частности из-за пошлин".

В краткосрочной перспективе европейский автопром рассчитывает на государственную поддержку. По данным Handelsblatt, Европейская комиссия планирует ввести компенсационные пошлины на китайские гибридные автомобили. Кроме того, Volkswagen, Stellantis и Renault в июне призвали европейские власти скорее утвердить новые защитные меры и субсидии для продукции Made in Europe.

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#цены #Европа #рынок #конкуренция #автопром #Китай #торговая война
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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