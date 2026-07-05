В июне страны ОПЕК значительно увеличили добычу нефти. По данным опроса Bloomberg, государства Персидского залива смогли почти полностью восстановить объемы экспорта через Ормузский пролив после мирного соглашения между США и Ираном. Например, экспорт нефти Саудовской Аравии вернулся примерно к 90% обычных объемов, отмечает эксперт по рынку топлива Алексей Швeдов.

Рост предложения совпал с ослаблением спроса со стороны Китая, который считается крупнейшим мировым импортером нефти. В результате рынок вновь движется в сторону профицита предложения. «Военная надбавка» постепенно исчезает из котировок, а необходимость для стран ОПЕК конкурировать за покупателей снова становится актуальной.

В воскресенье на видеоконференции члены альянса ОПЕК+ договорились увеличить целевой показатель добычи на 188 000 баррелей в сутки. С начала военного конфликта альянс суммарно увеличил квоты на объем, эквивалентный почти 1% глобального спроса.

Однако единство внутри организации стран-экспортеров нефти находится под угрозой. Так в прошлом месяце Ирак, один из государств-основателей картеля, заявил, что в может покинуть ОПЕК, если его лимит добычи не будет повышен. В мае из состава организации уже вышли Объединенные Арабские Эмираты, которые располагают значительными резервными мощностями добычи и были недовольны квотами ОПЕК по ее ограничению.

Владельцы нефтегазовых активов России (член альянса ОПЕК+) решают сейчас собственные задачи. Экспорт сырой нефти из страны достиг рекордных максимумов, из-за перенаправления на внешние рынки тех объемов сырья, которые предназначались для внутренней переработки. Таким образом конечные бенефициары деятельности российских нефтегазовых компаний на самом деле получают на данный момент даже большую прибыль, чем до атак беспилотников.

Во-первых, от ажиотажного спроса и растущих цен на внутреннем рынке. Во-вторых, от возможности экспортировать больше сырья, не вкладываясь в его переработку. В-третьих, от понижения уровня стандартов качества нефтепродуктов до Евро-3, что опять же требует меньших расходов. В-четвертых, от налоговых преференций и финансовой помощи со стороны государства.

На сегодняшний день аналитики выражают все большее беспокойство состоянием экономики в Еврозоне. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Eurostat в июне 2026 года подтвердили в своих отчетах ухудшение ситуации - экономика региона демонстрирует признаки стагфляции (сочетание стагнации/сокращения ВВП и повышенной инфляции).

В июньском отчете Oil Market Report Международное энергетическое агентство (IEA) резко ухудшило оценки мирового потребления нефти. IEA прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 1,1 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Это на 700 тысяч баррелей в сутки хуже, чем майский прогноз агентства. Таким образом, увеличение предложения на глобальном рынке нефти и нефтепродуктов встретилось с угрозой стагнации спроса, поэтому каждый производитель нефти хочет продать сейчас максимум возможного.

Что это значит для потребителей топлива в Латвии? Во-первых, возможность пока действует перемирие в конфликте США и Ирана, заправляться топливом по относительно приемлемым ценам. В-вторых, риск снижения экономической активности и роста безработицы.

Впрочем, пока за окном лето, латвийским автолюбителям, пожалуй, стоит просто наслаждаться моментом по дороге на пляж. А о стагфляции и глобальных экономических штормах можно будет погрустить позже, под аккомпанемент проливных дождей и первых счетов за отопление.