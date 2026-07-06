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ОПЕК+ пятый месяц подряд увеличивает добычу нефти: что это может означать для цен 0 48

Бизнес
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефтяные вышки, логотип ОПЕК+, нефтяной танкер в Ормузском проливе
ФОТО: BB.LV/AI

Страны ОПЕК+ договорились вновь увеличить добычу нефти. Решение принято на фоне снижения мировых цен после ослабления напряженности вокруг Ирана и постепенного восстановления перевозок через Ормузский пролив.

Семь государств, входящих в альянс ОПЕК+, согласовали очередное увеличение квот на добычу нефти. В августе совокупный объем добычи Алжира, Ирака, Казахстана, России, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии вырастет на 188 тыс. баррелей в сутки.

Это уже пятое подряд ежемесячное увеличение добычи. В предыдущие месяцы страны альянса также постепенно наращивали производство примерно на такие же объемы.

Решение принято после того, как цены на нефть снизились почти до уровня, который наблюдался до обострения конфликта вокруг Ирана. Сейчас нефть марки Brent торгуется примерно по 72 доллара за баррель, что значительно ниже весеннего максимума, когда котировки приближались к 120 долларам.

На рынок повлияло временное снижение напряженности между США и Ираном. После достижения предварительных договоренностей возобновилось более активное судоходство через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.

Однако ситуация полностью не нормализовалась. Интенсивность движения танкеров пока остается ниже довоенного уровня, а Иран продолжает предупреждать, что суда должны следовать по согласованным маршрутам.

Для потребителей увеличение добычи обычно означает дополнительное предложение нефти на мировом рынке. В перспективе это может сдерживать дальнейший рост цен, однако стоимость топлива зависит не только от объемов добычи, но и от геополитической ситуации, спроса и состояния мировых запасов.

Во время конфликта многие нефтедобывающие страны Персидского залива были вынуждены сокращать производство из-за проблем с транспортировкой сырья. По оценке компании S&P Global Energy, полное восстановление добычи в регионе ожидается не раньше первого квартала 2027 года.

Эксперты отмечают, что даже после окончания конфликта влияние энергетического кризиса еще некоторое время будет ощущаться. По их прогнозам, цены на топливо и многие товары могут оставаться выше привычного уровня, несмотря на постепенную стабилизацию нефтяного рынка.

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#Иран #геополитика #топливо
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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