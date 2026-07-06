Подавляющее большинство горожан сталкивается с деятельностью отрасли по утилизации бытовых отходов только когда получает платежку за вывоз – и порой видит там, увы, очередное увеличение тарифов. В определенной мере это связано и с работой собственно полигона, т.е. мусорной свалки. Что мы знаем о ней?

Четыре глаза

25 июня Комитету Рижской Думы по жилищу и среде (председатель – Элина Трейя из Национального объединения) был направлен документ «О ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО Getliņi EKO за период с 01.01.2025 до 31.12.2025», подписанный и.о. исполнительного директора Риги и представителя держателя частей капитала Кристапсом Каулиньшем (в миру -- директор Департамента внешних пространств и мобильности).

Указывалось, в частности, что 12 июня состоялось чрезвычайное собрание участников предприятия, на коем «приняли к сведению отзыв Ревизии и поручили правлению Общества обеспечить введение представленных в Ревизии рекомендаций соответственно плану мероприятий».

Господин Каулиньш также просит возглавляемую Э.Трейей структуру «рассмотреть на заседании и принять к сведению» факты Ревизии: «дабы обеспечить прозрачность деятельности общества капитала, особенно в отношении действий с имуществом и финансовыми средствами».

Этой благородной цели мы также готовы посильно способствовать, особенно учитывая, что собственниками Getliņi EKO являются Рижская Дума (97,92% капитала) и самоуправление Ропажского края (2,08%).

К данному документу приложено также письмо председателя правления Getliņi EKO Имантса Стиранса (1967 г.р.), в адрес исполнительных директоров Риги – Яниса Ланге и Ропажского края – Яниса Белковскиса. Письмо называется «О предоставлении плана устранения недостатков и введения рекомендаций».

Приложен и план, в коем указан один пункт – «Обеспечить точные расчеты оплаты труда за работу в праздничные дни». Предприятие в связи с этим намерено «соблюдать принцип «четырех глаз», проводя в компьютерной программе ежегодную установку конфигурации для обеспечения учета зарплаты, в т. ч. в соответственных календарях рабочего времени указывая праздничные дни».

На работу как на праздник

Разумеется, всякий труд должен оплачиваться – тем более на предприятии непрерывного цикла, коим является полигон бытовых отходов. В связи с этим стоит отметить, что лично господин Стиранс за руководство компанией самоуправления в прошлом году получил 107 278,60 евро; или в среднем 8939,88 евро в месяц.

Стабильные доходы дало Стирансу также хозяйство Slobodas kalns, расположенное в Резекненском крае. Согласно имущественной декларации должностного лица, г-н Стиранс владеет пятью земельными участками в Резекненском крае, и одним – в Юрмале. А также щедро дает в долг: сумма выданных им займов составляет 1 189 843,59 евро, на порядок превосходя собственные безналичные накопления – 93 706,92 евро.

Судя по декларированным сведениям, работа на вверенном И.Стирансу предприятии просто кипит, но он, будучи человеком крайне трудоспособным, выкраивает время и для подъема сельского хозяйства в Латгалии, и для осуществления ссудных операций, коим могло бы позавидовать, например, средней руки кооперативное финансовое предприятие.

Кстати, в далеком 1998 году господин Стиранс был избран в VII Сейм от Новой партии – первого политического проекта Айнарса Шлесерса, и успешно проработал в парламенте 4 года. Не выступив с речами ни разу, лишь 4 раза оказавшись на трибуне в качестве докладчика по 2 законопроектам.

Загрузить данные не получится

Между тем, при попытке ознакомиться со сведениями, прилагаемыми к документам К.Каулиньша и И.Стиранса (отзыв ревизоров, выписка), информационная база ELISS, которой пользуются депутаты Рижской Думы, дает отказы: «Данные не найдены, или у Вас нет прав их загрузить».

А ларчик просто открывался: «Информирую, – предупреждает К.Каулиньш, – что выписка отзыва Ревизии содержит информацию ограниченного доступа в соответствии с распоряжением исполнительного директора города Риги «Об утверждении самоуправлением государственного города Рига документов, содержащих информацию ограниченного доступа»… и второй частью 3-й статьи Закона о защите коммерческой тайны».

То есть, рижане и жители Ропажского края не вправе знать, как осуществляется деятельность по утилизации бытовых отходов на предприятии, принадлежащем данным самоуправлениям.

Остается лишь поверить руководителю Управления аудита и ревизии Центральной администрации самоуправления государственного города Рига А.Розине, которая в письме к И.Стирансу, Я.Ланге и руководителю Управления обществами капитала Центральной администрации самоуправления государственного города Рига И.Спуле-Статкус, подтвердила получение документов ревизоров.

Доходы от отходов

Между тем, в открытом доступе находится отчет Getliņi EKO за 2025 году, где указано, что предприятие является крупнейшим в своей отрасли, обеспечивая сбор половины отходов в стране. Мусор «превращается в новые ресурсы».

В прошлом году приняло 175 тысяч тонн несортированных бытовых отходов, что на 23% меньше, чем в 2024 году. Дополнительно было принято 153 тысяч тонн биологического, производственного и строительного мусора.

С 1 января 2025 года были увеличены тарифы на прием отходов в связи с ростом ставки налога на природные ресурсы. Нетто-оборот муниципального ООО в 2025 году достиг 46 миллионов евро, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. 90% оборота составили доходы от обслуживания отходов, которое сократилось на 4,16 миллиона евро, или 9,1%.

Газ, образовавшийся в процессе обращения с отходами, был собран, очищен и использован на когенерационной станции электроэнергии и для производства тепла. В 2025 году было произведено 23,1 ГВт/ч электроэнергии, 58% из которых были проданы на свободном рынке по биржевым ценам NordPool Spot, а 42% использованы для внутренних нужд.

В процессе когенерации было произведено 18,5 ГВт/ч тепловой энергии, используемых для отопления теплиц и рабочих помещений, а также для других внутренних процессов предприятия.

Доходы от выращивания овощей составили 3,47 миллиона евро (-2,5% по сравнению с 2024 годом), что предприятие объясняет «высокой конкуренцией» на рынке огурцов.

Доходы от торговли электроэнергией составили 1,1 миллиона евро (-14,2%), что мотивируется снижением как объема произведенной электроэнергии, так и биржевых цен на электричество.

Как видим, показатели работы предприятия идут по ниспадающей – что нельзя сказать о вознаграждении руководителя, ведь вышеупомянутая сумма для г-на Стиранса с 2024 по 2025 год осталась практически неизменной, даже увеличилась на немногим менее 80 евро.