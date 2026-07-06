Латвийская ассоциация торговцев предлагает изменить порядок оплаты сверхурочной работы, чтобы снизить расходы небольших магазинов. Инициатива уже обсуждается в Сейме, однако профсоюзы предупреждают, что она может привести к снижению доходов работников и еще большему дефициту кадров.

Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ) обратилась в Министерство благосостояния и Комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам с предложением пересмотреть порядок оплаты сверхурочной работы, пишет nra.lv. Представители отрасли считают, что нынешняя доплата в размере 100% слишком увеличивает расходы работодателей, и предлагают сократить ее до 50%.

В письме говорится, что торговля уже несколько лет испытывает острую нехватку работников. Из-за этого действующим сотрудникам регулярно приходится работать сверхурочно, чтобы магазины могли продолжать работу и обслуживать покупателей.

По мнению авторов обращения, высокая стоимость сверхурочных увеличивает финансовую нагрузку на предприятия, особенно небольшие магазины в регионах, и повышает риск их закрытия. В ассоциации считают, что снижение доплаты позволило бы сохранить рабочие места и обеспечить дальнейшую работу торговых точек.

При этом ЛАТ предлагает начать обсуждение возможных изменений, а не принимать решение немедленно. Аналогичная инициатива уже фигурировала в подготовленных правительством поправках к Закону о труде. Тогда предполагалось, что уменьшенная оплата сверхурочных может применяться только в случаях, предусмотренных коллективными трудовыми договорами. Рассмотрение законопроекта началось в Сейме в конце прошлого года, однако окончательное решение так и не было принято.

Инициатива вызвала возражения со стороны профсоюзов. Они указывают, что для многих работников сверхурочные составляют заметную часть дохода. В частности, Профсоюз детских хирургов Детской клинической университетской больницы ранее предупреждал, что снижение оплаты сверхурочной работы может уменьшить мотивацию медицинского персонала и усилить кадровые проблемы в системе здравоохранения.

Председатель правления ЛАТ Хенрик Данусевич пояснил, что письмо было подготовлено по инициативе одного из членов ассоциации, представляющего главным образом небольшие сельские магазины. По его словам, цель обращения — обратить внимание государства на ухудшающееся положение таких предприятий и необходимость поиска решений.

Автор инициативы, председатель правления Латвийского союза торговцев Раймонд Окманис, утверждает, что многие сотрудники сами заинтересованы в сверхурочной работе, поскольку она увеличивает их доход. Однако работодатели, по его словам, вынуждены нести значительные дополнительные расходы, а высвободившиеся средства могли бы направить на повышение базовых зарплат или наем новых работников.

Окманис также связывает рост объема сверхурочной работы с необходимостью заменять заболевших сотрудников. По его мнению, если бы финансовые возможности магазинов были выше, они могли бы легче справляться с нехваткой персонала.

Вопрос оплаты сверхурочной работы обсуждается уже не первый год и остается предметом споров между работодателями и профсоюзами. Пока изменения не приняты, а окончательное решение, вероятно, предстоит принимать уже новому созыву Сейма после парламентских выборов.