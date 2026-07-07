Годовая инфляция в Латвии в июне, по предварительным оценкам банковских аналитиков, немного снизилась и составила 3,3–3,4%. Главным фактором стало удешевление топлива, однако уже в ближайшие месяцы рост цен может вновь ускориться.

По оценке экономиста Swedbank Оскара Ника Малниекса, в июне потребительские цены по сравнению с маем практически не изменились, а годовая инфляция составила около 3,4%.

Сдержать рост цен помогло дальнейшее снижение стоимости топлива — за месяц оно подешевело примерно на 6,7%. Кроме того, традиционно для начала лета могли снизиться цены на одежду и обувь в рамках сезонных распродаж.

Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис также ожидает практически нулевую месячную инфляцию. По его прогнозу, в годовом выражении показатель снизится до 3,3%, тогда как в мае он составлял 3,5%.

По мнению эксперта, заметную роль сыграла стабилизация цен на энергоносители после снижения напряженности на Ближнем Востоке. Однако этот эффект может оказаться временным.

Экономисты предупреждают, что снижение инфляции вовсе не означает общего удешевления товаров и услуг. Речь идет лишь о том, что цены продолжают расти более медленными темпами, чем раньше.

Пургайлис полагает, что уже в ближайшие месяцы инфляция может вновь немного ускориться, прежде всего в сфере услуг. На стоимость сервисов продолжат влиять последствия весеннего роста цен на энергоносители.

Похожую оценку дает и экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш. По его расчетам, за июнь цены могли даже снизиться на 0,1% по сравнению с маем, тогда как годовой рост составил около 3,3%.

Он отмечает, что уже третий месяц подряд динамика цен остается близкой к обычной для этого времени года. Исключением стал лишь март, когда инфляция временно ускорилась и продолжает влиять на годовой показатель.

Страутиньш также считает, что цены на продукты питания в июне практически не изменились либо немного снизились. При этом услуги, связанные с путешествиями и летним отдыхом, традиционно продолжают дорожать, и нынешний сезон, по его мнению, не стал исключением.

Официальные данные об инфляции за июнь Центральное статистическое управление опубликует позже. Они покажут, насколько точными оказались прогнозы экономистов.