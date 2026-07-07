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Для airBaltic появился потенциальный инвестор: премьер рассказал о переговорах 0 158

Бизнес
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: airBaltic

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что получил письменное предложение от потенциального стратегического инвестора для национальной авиакомпании airBaltic. По его словам, сейчас правительство ведет переговоры сразу с тремя возможными инвесторами.

О встрече с одним из потенциальных инвесторов глава правительства сообщил в социальных сетях. По словам Кулбергса, инвестор представил конкретное предложение по вложению средств и участию в стабилизации положения авиакомпании.

Премьер отметил, что документ будет рассмотрен без промедления. Позже ситуацию вокруг airBaltic он также обсудил с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщают общественные СМИ.

По словам Кулбергса, сейчас ведутся переговоры с тремя потенциальными стратегическими инвесторами. При этом он раскритиковал прежнее руководство авиакомпании и консультанта Seabury, заявив, что ранее они, по его мнению, отклоняли или игнорировали предложения возможных инвесторов.

Параллельно правительство ожидает окончательную версию бизнес-плана компании. Премьер напомнил, что именно этот документ должен стать основой для дальнейших решений о будущем авиаперевозчика.

В самой airBaltic подтвердили, что бизнес-план был передан представителям правительства еще 15 июня. Как пояснил пресс-секретарь компании Август Зилбертс, после этого документ продолжали дорабатывать из-за его большого объема и сложности. Сейчас авиакомпания готовится к реализации предусмотренных в нем мер, однако детали плана остаются конфиденциальными.

Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов сообщил, что стратегия развития уже подготовлена. Теперь компании предстоит получить предусмотренные законом заключения отраслевого министерства и координационного органа. Он также подчеркнул, что авиакомпания готова вести переговоры с любыми потенциальными инвесторами.

Вопрос привлечения капитала остается для airBaltic одним из ключевых. По имеющимся оценкам, до конца года авиакомпании может понадобиться до 150 млн евро дополнительного финансирования.

Ближайшие недели могут стать решающими для будущего национального авиаперевозчика. Именно после рассмотрения бизнес-плана и предложений потенциальных инвесторов правительство должно определить дальнейшую стратегию развития компании.

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#Латвия #переговоры #финансирование #правительство #airbaltic
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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