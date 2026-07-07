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Платежная система ЕЦБ второй раз за неделю дала сбой 0 38

Бизнес
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЕЦБ

Платежная система Европейского центрального банка T2, через которую ежедневно проходят операции на триллионы евро, вновь столкнулась со сбоем. Причиной стали проблемы после обновления программного обеспечения.

В ночь на понедельник платежная система Европейского центрального банка (ЕЦБ) T2 второй раз за неделю вышла из строя из-за технической проблемы, связанной с обновлением программного обеспечения.

Система, обеспечивающая проведение платежей на триллионы евро ежедневно, была недоступна около 40 минут. В результате возникли задержки при расчетах как в евро, так и в датских кронах.

В ЕЦБ сообщили, что причиной инцидента стало недавнее обновление ИТ-инфраструктуры. Специалисты оперативно выявили и устранили неисправность, после чего система вернулась к штатной работе.

По словам казначея одного из крупных банков еврозоны, утром в понедельник еще сохранялись отдельные задержки в обработке платежей, однако впоследствии работа системы постепенно нормализовалась.

Это уже второй сбой системы T2 за последнюю неделю — предыдущий произошел 29 июня. Еще более серьезный инцидент случился в прошлом году, когда из-за аппаратной неисправности платежная система не работала почти семь часов, что привело к задержкам выплаты зарплат, социальных пособий и расчетов на финансовых рынках еврозоны.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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