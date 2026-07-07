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Под Балтийским морем строят самый длинный в мире подводный тоннель 1 215

Бизнес
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Между Германией и Данией продолжается строительство крупнейшего в мире подводного тоннеля.

Фото: Femern A/S

Между Германией и Данией продолжается строительство крупнейшего в мире подводного тоннеля. Новый маршрут через Балтийское море значительно сократит время в пути между Скандинавией и Центральной Европой и должен стать одним из самых масштабных инфраструктурных проектов региона.

Между Германией и Данией продолжается строительство тоннеля Фемарнбельт, который после ввода в эксплуатацию станет самым длинным в мире подводным тоннелем, построенным из погружных секций.

Новый транспортный коридор пройдет по дну Балтийского моря и соединит датский остров Лолланн с немецким островом Фемарн. Проект призван значительно улучшить транспортное сообщение между Скандинавией и Центральной Европой, а также укрепить торговые и экономические связи между странами.

После завершения строительства пересечь пролив Фемарнбельт на автомобиле можно будет всего за 10 минут, а поездом — примерно за 7 минут.

Особенно заметно сократится время железнодорожного сообщения между Копенгагеном и Гамбургом: вместо нынешних пяти часов дорога будет занимать около 2,5 часа.

Проект считается одним из крупнейших инженерных сооружений Европы последних десятилетий. Ожидается, что новый тоннель не только ускорит пассажирские и грузовые перевозки, но и станет важным элементом европейской транспортной сети, соединив Северную и Центральную Европу более быстрым и удобным маршрутом.

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#Европа #транспорт #Дания #технологии #Балтийское море #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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