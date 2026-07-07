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Убыточной железной дороге Латвии приходится экономить на пожарных поездах 0 85

Бизнес
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: поезд
ФОТО: LETA

Правительство Латвии во вторник приняло решение ликвидировать пожарно-спасательные бригады АО Latvijas dzelzceļš (LDz) в Лиепае и Вентспилсе.

Спасать и тушить пожары вместо распущенных бригад будут их коллеги из Елгавы. Правда, с опозданием – минимальное время прибытия пожарного поезда из Елгавы до станции Вентспилс составляет четыре часа, а до станции Лиепая — четыре с половиной часа.

В результате изменений будет сокращено 15 рабочих мест, LDz откажется от двух пожарных поездов в Лиепае и Вентспилсе, а также от одного аварийно-восстановительного поезда в Вентспилсе. Ежегодная экономия составит около 300 тысяч евро, которые не придется дополнительно запрашивать из государственного бюджета.

В Министерстве сообщения пояснили, что сейчас на объектах железнодорожной инфраструктуры общего пользования LDz действуют два региональных пожарно-спасательных подразделения — в Даугавпилсе и Елгаве, а также четыре пожарно-спасательные бригады — в Риге, Резекне, Вентспилсе и Лиепае.

Учитывая необходимость экономить, а также сокращение объемов перевозок грузов в последние годы, функции пожарно-спасательных бригад Лиепаи и Вентспилса планируется передать региональному подразделению в Елгаве, расширив его зону ответственности до этих городов.

При этом министерство предупреждает грузоперевозчиков, что время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия может увеличиться. В отдельных случаях к ликвидации последствий могут привлекаться и местные добровольные пожарные общества.

Как сообщалось ранее, оборот Latvijas dzelzceļš в прошлом году составил 142,549 млн евро, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Убытки достигли 25,678 млн евро.

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#грузоперевозки #экономия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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