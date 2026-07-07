Из-за прекращения деятельности двух компаний работу в Даугавпилсе могут потерять почти 300 человек, сообщают портал grani.lv и ЛТВ.

Дочерняя компания ГАО Latvijas dzelzceļš — LDz Cargo — начала процедуру коллективного увольнения сотрудников, а международная компания в сфере цифровых услуг Concentrix полностью прекращает работу в городе.

В LDz Cargo сообщили, что принято решение начать процесс массового сокращения персонала. Увольнения планируется начать с 1 августа.

Как утверждает ЛТВ, точное число сокращаемых сотрудников еще уточняется, однако на данный момент речь идет примерно о 150 работниках.

В свою очередь grani.lv сообщают, что в течение трех месяцев предприятие LDz Cargo намерено ликвидировать 309 штатных единиц, что станет одной из крупнейших коллективных увольнений последних лет в сфере железнодорожных грузоперевозок Латвии.

По имеющейся информации, сокращения начнутся с 1 августа 2026 года. На сегодняшний день в компании работают 1037 сотрудников, а штатное расписание включает 993 должности.

Согласно имеющейся в распоряжении портала информации, больше всего сокращений ожидается в Даугавпилсе, где работу, вероятно, потеряет 171 сотрудник. На втором месте по числу увольнений находится Резекне — 69 сотрудников. В Риге планируется сократить 40 человек, в Лиепае — 12, в Елгаве — 11, в Вентспилсе — 5, а в Екабпилсе — 1 сотрудника.

Начинали за здравие

Еще один поставщик безработных – компания Concentrix. Она начала работу в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом WebHelp, открыв офис в помещениях Даугавпилсского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, однако теперь, по информации ЛТВ, договор аренды офиса продлеваться не будет.

Компания планирует завершить работу в Даугавпилсе 1 октября, в результате чего работу потеряют около 100 человек.

Ранее сообщалось, что оборот LDz Cargo в первом квартале этого года составил 17,107 млн евро, что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом убытки компании выросли на 23,8% и достигли 2,332 млн евро, свидетельствуют опубликованные компанией данные.