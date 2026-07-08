За последний год средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 5–6%, тогда как цены на покупку жилья увеличились примерно в два раза быстрее, сообщили в компании по недвижимости Latio.

По оценкам экспертов компании, сейчас примерно каждый пятый житель Латвии живет в арендованном жилье, тогда как в ряде европейских стран этот показатель превышает 50%. В Латвии уровень арендных ставок во многом ограничен платежеспособностью потенциальных арендаторов.

Если раньше выбор между покупкой и арендой жилья был сравнением двух примерно равнозначных вариантов — ипотечного платежа и ежемесячной арендной платы, — то теперь все больше жителей склоняются к покупке недвижимости с расчетом впоследствии сдавать ее в аренду, а не арендовать жилье самим.

В июне в Риге было выставлено на продажу 3530 квартир, из которых более 64% находились в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке новых проектов по сравнению с маем не изменилась: в новостройках центра города она составляла 3800 евро, в жилых районах — 2650 евро, а в отреставрированных довоенных домах в центре — около 3100 евро за квадратный метр. За год цены выросли на 10–14%.

На вторичном рынке новых проектов средняя цена квадратного метра превысила 3300 евро в центре города (рост на 10% за год) и 2330 евро в микрорайонах (рост на 14%).

Без существенных изменений остается рынок квартир в типовых домах советской постройки. Средняя стоимость квадратного метра составляет около 1180 евро в микрорайонах и 1560 евро в центре. При этом по сравнению с прошлым годом цены здесь также выросли более чем на 10%.

В июне на рынке аренды было доступно 2640 квартир. Лишь 35% предложений приходилось на квартиры в типовых домах, тогда как большинство — 1718 объектов — составляли квартиры в новостройках и реконструированных домах.

По данным Latio, рост арендных ставок остается умеренным, хотя между районами города существуют заметные различия. В первом полугодии 2026 года аренда однокомнатной квартиры в новостройке составляла в среднем:

в центре Риги — около 540 евро в месяц; в Иманте — 500 евро; в Агенскалнсе — 460 евро.

Аренда двухкомнатных квартир обходилась примерно в:

760 евро в центре; 720 евро в Агенскалнсе; 610 евро в Тейке.

В целом арендные ставки не успевают за ростом цен на покупку жилья. По данным Eurostat, с 2010 по 2024 год цены на жилье в странах ЕС выросли на 53%, тогда как арендная плата увеличилась лишь на 24%.

Аналитик рынка Latio Ксения Иевлева объясняет, что рынок аренды очень чувствителен к уровню доходов населения. Собственник может рассчитывать получать за квартиру 700–800 евро в месяц, однако если арендаторы не готовы платить такую сумму, сделка просто не состоится. Благодаря широкому выбору предложений арендаторы могут сравнивать цену, качество жилья, расположение и размер коммунальных платежей, поэтому предел роста арендных ставок достигается значительно быстрее, чем на рынке купли-продажи.

По словам Иевлевой, лишь немногие владельцы могут позволить себе долго держать квартиру пустой в ожидании арендатора, готового платить желаемую цену. Большинство вынуждены подстраиваться под рыночную ситуацию. Исключением остаются стабильно востребованные районы — Тейка и Агенскалнс, где стоимость аренды нередко сопоставима с центром города. Кроме того, все больше арендаторов рассматривают Гризинькалнс и район Авоту, что постепенно способствует росту цен и там.

Эксперты Latio отмечают, что в отличие от стран Западной Европы, где аренда жилья является привычной моделью, в Латвии собственная недвижимость по-прежнему воспринимается как символ стабильности, долгосрочная инвестиция и актив, который можно сохранить на будущее или передать наследникам. Поэтому при наличии достаточного дохода, первоначального взноса и возможности получить ипотеку большинство жителей предпочитают покупать жилье, тогда как аренда чаще рассматривается как временное решение — во время учебы, в начале карьеры, после переезда в другой город или при необходимости сохранять мобильность.