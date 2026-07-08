Латвийская нацкомпания airBaltic в конце июня досрочно вернула лизингодателю два канадских самолета Airbus A220-300. Об этом агентству LETA сообщил представитель airBaltic Аугустс Зилбертс.

По его словам, после возврата двух воздушных судов во флоте авиакомпании остается 54 самолета. Поставок новых самолетов в этом году больше не планируется.

Отвечая на вопрос, предусмотрены ли договором штрафные санкции за досрочный возврат самолетов, Зилбертс заявил, что airBaltic не комментирует коммерческие условия соглашений, поскольку они являются конфиденциальными.

Он подчеркнул, что решение о возврате двух самолетов было принято с учетом текущей макроэкономической ситуации, колебаний цен на топливо, геополитической неопределенности, изменений спроса на отдельных рынках и рентабельности конкретных маршрутов.

Он также сообщил, что в летнем сезоне 2026 года до 25 самолетов airBaltic будут выполнять рейсы для партнеров из Lufthansa Group, включая Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines, а также для Air Serbia. В зимнем сезоне, согласно текущим планам, на маршрутах партнеров будут работать шесть самолетов.

На вопрос, сохраняется ли план увеличить парк почти до 100 самолетов к 2032 году, Зилбертс ответил, что сейчас компания завершает разработку нового бизнес-плана, в который входит и стратегия развития флота. Поэтому более подробные комментарии в авиакомпании пока не предоставляют.

Ранее сообщалось, что первоначально airBaltic заказала 50 самолетов Airbus A220-300, а затем объявила о заключении контракта еще на 30 самолетов этого типа, сохранив право дополнительно приобрести еще 20 воздушных судов.

Первый самолет Airbus A220-300 был поставлен авиакомпании в конце 2016 года. С мая 2020 года все рейсы airBaltic выполняются исключительно на самолетах этого типа.

Как ранее сообщалось, убытки группы airBaltic в первом квартале текущего года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.