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Бизнес-план «airBaltic» будет представлен правительству в ближайшие недели 0 47

Бизнес
Дата публикации: 09.07.2026
LETA
Изображение к статье: самолет в аэропорту
ФОТО: LETA

Бизнес-план латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" будет представлен правительству в ближайшие недели, сообщили в Министерстве сообщения.

На этой неделе разработанный авиакомпанией бизнес-план был подан в Минсообщения и Государственную канцелярию для оценки и подготовки заключения. В ближайшие недели Минсообщения представит правительству предложения по развитию предприятия и возможные сценарии дальнейших действий.

С учетом ситуации в авиационной отрасли и финансовых результатов предприятия 20 ноября прошлого года Минсообщения уточнило стратегические цели "airBaltic", определив, что деятельность предприятия должна основываться на устойчивых коммерческих принципах, рентабельной основной деятельности, достаточном обеспечении капитала и способности развиваться в долгосрочной перспективе без регулярного финансового участия государства.

Чтобы определить четкий курс развития предприятия и реализовать меры по финансовой стабилизации, правление "airBaltic" в сотрудничестве с международными консультантами авиационной отрасли "Seabury" разработало новую стратегию и бизнес-план, цель которых - обеспечить конкурентоспособность и устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе, восстановить рентабельность, улучшить финансовые показатели и создать предпосылки для привлечения дополнительного капитала в будущем.

Чтобы усилить надзор и обеспечить регулярный контроль за мерами по финансовой стабилизации предприятия, 16 декабря 2025 года в Минсообщения была создана рабочая группа по надзору за "airBaltic". Ее задача - регулярно оценивать результаты деятельности предприятия, после утверждения следить за реализацией бизнес-плана, а также контролировать использование средств государственного займа и выполнение установленных обязательств.

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#капитал #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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