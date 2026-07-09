Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании airBaltic и ее обеспеченным облигациям негативный статус наблюдения по кредитному рейтингу. Об этом говорится в опубликованном агентством комментарии.

Негативный статус наблюдения установлен для долгосрочного рейтинга эмитента на уровне CCC-, а также для рейтинга обеспеченных долгосрочных облигаций airBaltic на сумму 380 млн евро, который также подтвержден на уровне CCC-. Показатель возврата средств по облигациям составляет RR4.

Как поясняет агентство, решение связано с дальнейшим ухудшением финансовой устойчивости airBaltic и острой нехваткой ликвидности. По оценке Fitch, без дополнительной внешней поддержки компания может столкнуться с кризисом ликвидности или будет вынуждена провести реструктуризацию долга, что соответствует критериям агентства для проблемного обмена долговых обязательств.

В Fitch отмечают, что рейтинг отражает слабое финансовое положение компании, крайне высокий уровень долговой нагрузки с учетом лизинга и ухудшение финансовых показателей в 2025 году. По прогнозу агентства, такая ситуация сохранится и до конца 2026 года.

По мнению аналитиков Fitch, вероятность того, что airBaltic не сможет выполнить свои обязательства уже в текущем году, существенно выросла. Так, 26 июня авиакомпания не пополнила резервный счет по облигациям до необходимого уровня, на что требовалось около 21 млн евро. В результате процентная ставка по очередному платежу, который должен быть произведен 14 августа, выросла с 14,5% до 16,5%. В Fitch считают, что подобный шаг свидетельствует о серьезных проблемах с ликвидностью и повышает риск дефолта уже в этом году.

Агентство также предупреждает, что без привлечения нового финансирования компании, вероятно, придется проводить реструктуризацию долга. Дополнительное давление на финансовое положение оказывает рост цен на авиационное топливо.

Оценивая государственный заем в размере 30 млн евро, предоставленный airBaltic в апреле, эксперты Fitch пришли к выводу, что его влияние ограничено. По мнению агентства, даже возможные дополнительные вложения со стороны акционеров — Латвийского государства и немецкой авиакомпании Lufthansa — не смогут обеспечить долгосрочное решение проблемы. Кроме того, правила Европейского союза ограничивают возможность быстрого и масштабного государственного финансирования компании.

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2026 года убытки группы airBaltic составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. При этом оборот компании вырос на 12,3% — до 149,086 млн евро.

В компании объяснили увеличение убытков колебаниями валютных курсов, ростом расходов на финансирование, сокращением коммерческой поддержки и продолжающимся увеличением операционных затрат.

По итогам 2025 года оборот группы airBaltic вырос на 4,2%, достигнув 779,344 млн евро, а чистый убыток составил 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.