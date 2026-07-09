В июне в Латвии увеличилось число зарегистрированных безработных. За месяц на учет в Государственном агентстве занятости встали еще 1272 человека, а общий уровень зарегистрированной безработицы вырос до 4,6% экономически активного населения.

По данным Государственного агентства занятости, в конце июня в стране было зарегистрировано 41 252 безработных. Для сравнения, месяцем ранее на учете состояли 39 980 человек.

В результате уровень зарегистрированной безработицы увеличился с 4,5% до 4,6% экономически активного населения.

Наиболее благоприятная ситуация по-прежнему сохраняется в Рижском регионе. Здесь уровень зарегистрированной безработицы составил 3,7%, хотя по сравнению с маем он также вырос на 0,2 процентного пункта.

Самая высокая безработица остается в Латгале — 9,4%. При этом именно этот регион стал исключением: по сравнению с концом мая показатель здесь немного снизился — на 0,1 процентного пункта.

В остальных регионах страны также зафиксирован небольшой рост. В Видземе уровень зарегистрированной безработицы достиг 4,1%, в Земгале — 4,4%, а в Курземе — 4,5%. Во всех трех случаях показатель увеличился на 0,1 процентного пункта за месяц.

Для жителей страны это означает, что после нескольких месяцев снижения безработица вновь демонстрирует небольшой рост. Пока изменения остаются незначительными, однако статистика показывает, что число людей, ищущих работу через Государственное агентство занятости, в июне увеличилось.

При этом уровень зарегистрированной безработицы все еще ниже, чем в конце прошлого года. Тогда он составлял 5% экономически активного населения.

Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на рынке труда и сезонных изменений в занятости, которые традиционно влияют на статистику в летние месяцы.