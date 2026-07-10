Недвижимость остается самым привлекательным вариантом инвестиций для жителей Латвии. Согласно последним исследованиям, она опережает по популярности золото, пенсионные накопления и инвестиционные фонды, а для большинства семей именно жилье является главным источником благосостояния.

Покупку недвижимости в качестве лучшего способа вложить деньги назвали 36% жителей Латвии. Такие данные приводит Swedbank по итогам опроса населения, пишет Diena.

Для сравнения, золото самым привлекательным вариантом инвестиций считают 23% респондентов, третий пенсионный уровень — 22%, а инвестиционные фонды — 15%.

По данным компании Latio со ссылкой на Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), для 54% латвийских домохозяйств именно собственная недвижимость составляет основу семейного благосостояния.

Исследование также показывает, что многие семьи владеют не одним объектом недвижимости. Около 30% домохозяйств в Латвии имеют два объекта — например, квартиру в городе и дом или дачу за его пределами. Для сравнения, в Литве и Эстонии таких семей значительно меньше — около 17–18%.

По словам аналитика рынка недвижимости Latio Ксении Ивлевой, многие жители предпочитают направлять свободные средства на покупку жилья, земельных участков, ремонт или досрочное погашение ипотечного кредита. Финансовые инструменты многим кажутся сложнее и рискованнее, тогда как недвижимость воспринимается как более понятный и осязаемый актив.

Эта тенденция отражается и в жилищной ситуации. Согласно исследованию SEB banka и агентства Norstat, более половины жителей Латвии уже живут в собственном жилье без ипотечного кредита. Еще 17% продолжают выплачивать жилищный заем.

При этом арендуют жилье 14% опрошенных, а еще 5% проживают в недвижимости, принадлежащей родственникам.

Для большинства жителей вопрос смены жилья сейчас не стоит. Более половины участников опроса — 52% — заявили, что не планируют переезжать в ближайшие три года. Главная причина — нынешнее жилье соответствует их потребностям и образу жизни.

Исследования показывают, что, несмотря на рост интереса к современным финансовым инструментам, недвижимость по-прежнему остается для жителей Латвии самым понятным и наиболее востребованным способом сохранить и приумножить капитал.