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Откуда продукты на самом деле? ПВС выявила более тысячи нарушений с указанием страны происхождения 0 156

Бизнес
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты в магазине

В первом полугодии Продовольственно-ветеринарная служба выявила 1184 нарушения, связанные с указанием страны происхождения продуктов питания. Чаще всего покупателям сообщали неверную информацию о стране производства или не указывали ее вовсе.

В первом полугодии 2026 года Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) провела 3169 плановых проверок предприятий, торгующих продуктами питания. По итогам инспекций было выявлено 1184 нарушения, касающихся указания страны происхождения товаров.

Наиболее распространенной проблемой оказалась неверная информация о стране производства. Такие нарушения были зафиксированы в 654 случаях, что составляет около 20,6% всех проведенных проверок.

По данным ПВС, в отдельных случаях страна происхождения товара была указана неправильно или не соответствовала информации на упаковке либо в сопроводительных документах. Чаще всего подобные нарушения выявлялись в продуктовых магазинах.

Еще в 454 случаях инспекторы установили, что информация о стране происхождения отсутствовала полностью или была представлена не в полном объеме. Например, часть товаров продавалась без обязательного указания страны производства, а в некоторых торговых точках такая информация вообще не предоставлялась покупателям.

Кроме того, в 76 случаях ПВС выявила нарушения требований к оформлению информации. В основном они касались слишком мелкого шрифта или использования сокращений, затрудняющих восприятие сведений о происхождении продукции. Такие нарушения чаще встречались на рынках и в небольших торговых точках.

Всего проверки прошли в 1889 продуктовых магазинах, 235 торговых местах на рынках, а также в 1045 других местах продажи продуктов, включая автозаправочные станции, киоски, аптеки и интернет-магазины.

В ПВС отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подобных нарушений сократилось, однако проблема по-прежнему остается распространенной.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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