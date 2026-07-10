Экономисты Банка Латвии подтвердили, что в последние годы цены на дизельное топливо на латвийских АЗС действительно немного быстрее реагируют на рост закупочных цен, чем на их снижение. Однако, по их оценке, это не означает, что автозаправочные станции стали получать больше прибыли.

Экономисты Банка Латвии Андрей Бессонов и Олег Красноперов проанализировали, как меняются розничные цены на дизельное топливо в Латвии вслед за изменением закупочных цен в Европе.

Исследование показало, что связь между ними остается очень тесной. Если закупочная стоимость дизельного топлива увеличивается на 10 центов за литр, то примерно через 25–30 рабочих дней розничная цена на латвийских АЗС также вырастает примерно на 10 центов.

При этом около половины изменения происходит уже в течение первой недели.

Именно на этом этапе экономисты обнаружили небольшую асимметрию. Рост закупочных цен передается в стоимость топлива на АЗС немного быстрее, чем их снижение. Однако через 25–30 рабочих дней эта разница практически исчезает.

Такой эффект в экономике известен как «ракеты и перья»: цены быстро взлетают вслед за подорожанием сырья, но снижаются заметно медленнее.

По данным исследования, до 2017 года подобной закономерности в Латвии практически не наблюдалось.

Экономисты также отмечают, что за последние годы выросла розничная наценка на дизельное топливо. Если раньше она обычно составляла 9–13 центов за литр, то сейчас чаще находится в диапазоне 15–20 центов.

Однако это, по мнению авторов исследования, не означает автоматического роста прибыли операторов АЗС.

На конечную стоимость топлива влияет целый ряд факторов: расходы на переработку и транспортировку нефти, стоимость биотоплива, курс доллара к евро, налоги, создание стратегических запасов топлива, ситуация на европейском рынке и конкуренция между автозаправочными станциями.

Дополнительное влияние оказали запрет на импорт российских нефтепродуктов, подорожание биотоплива после начала войны в Украине, а также заметный рост расходов на оплату труда.

Экономисты обращают внимание и на то, что часть увеличения средней наценки может объясняться расширением программ скидок и более гибкой ценовой политикой сетей АЗС. Поэтому средняя цена, используемая в исследовании, не всегда совпадает с той, которую фактически платит водитель после применения скидок.

Авторы исследования также отмечают, что похожая ситуация наблюдается не только в Латвии, но и в Литве, Эстонии, Польше, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах.