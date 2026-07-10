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«Салака – это наш хлебушек» 0 344

Бизнес
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: салака

Под таким ласковым заголовком Latvijas Avīze публикует интервью с рыбаком прибрежного лова из Лапмежциемса Улдисом Мейерсом, который вскоре отметит 40-летие хождения в море. «Лет пятнадцать назад поставлял в Ригу на рынок четыре-пять тонн рыбы…», – с ностальгией вспоминает частник.

А еще вот какие мемуары: «В нынешние времена на Балтике тралящие кораблики с Салацгривского и Скултского взморья до Рои можно на пальцах руки пересчитать. А когда-то в портах рыбацких колхозов стоял лес мачт местных траулеров, а прибывавшие с атлантического лова на самолетах домой трал-мастеры и матросы выпивали досуха кабаки Юрмалы».

Улдис рассказывает, что ныне лучше всего ловится напротив Меллужи, Каугури. «В последние годы ближе к берегу богаче улов, чем в глубине».

Сам рыбак ничего из рыбы не готовит – подавляющее большинство улова сдает оптовикам. «Везут в Норвегию на питомник лососей кормить, делают кошачий, собачий корм для домашних питомцев. И так происходит уже десять лет, предприятие рыбной муки платит вовремя, в долгу не остается, в то время как бывшие партнеры, которые рыбу клали в консервы, подводят – один остался должен, второй не заплатил…»

«Говоря о будущих планах, Улдис еще собирается несколько лет рыбачить, но не знает, кто переймет дело. Сын Мартиньш, бывший баскетболист сборной Латвии, еще активно бросает мяч. «Когда надо, в море ходит, все окей, – признает отец Улдис. – Но не говорит, что хотел бы связывать жизнь с рыбным хозяйством».

Между тем, в Юрмалу заглядывают и литовские любители, которые рады выловить у нас по 20-30 кило рыбки. Но недвижимость в латвийских поселках нынче даже они не приобретают, не говоря уж о покупателях из «дальнего зарубежья».

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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