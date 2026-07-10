В Эстонии с 2028 года все заведения общественного питания и клубы должны отказаться от одноразовой упаковки в целях защиты окружающей среды, сообщает ERR.

Согласно проекту постановления, внесенному Министерством по вопросам изменения климата, все эстонские заведения общественного питания и развлечений с 2028 года обязаны перейти на многоразовую тару для еды и напитков, которые потребляются на территории заведения.

Кафе и рестораны в стране в основном используют посуду, тогда как одноразовая упаковка остается наиболее распространенной в заведениях формата фаст-фуд и кинотеатрах, генерируя ежедневно большие объемы отходов.

Одноразовая упаковка останется разрешенной для покупки еды или напитков на вынос. Параллельно предлагается создать систему "депозитов" – чтобы покупатель мог забрать еду/напиток с собой в многоразовой тарелке или стакане, а затем вернуть посуду компании.

В министерстве отметили, что расходы на мытье посуды обойдутся бизнесу дешевле, чем постоянная покупка и вывоз отходов одноразовой тары.

Некоторые эстонские заведения сообщают, что около 15% их клиентов приходят за "кофе с собой" с собственными термочашками, и эта доля постепенно растет.