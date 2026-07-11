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Все на продажу! ФИФА распродаст газон финала ЧМ-2026 маленькими фрагментами по большой цене 0 78

Бизнес
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорогой газон

За восемь дней до финала чемпионата мира по футболу ФИФА в своем официальном магазине выложила лоты с фрагментами газона со стадиона MetLife в Нью-Джерси, где пройдет финал. Купить "сувенир" предлагают по цене 390 евро.

Фрагменты поля с утра субботы, 11 июля, стали доступны по цене 450 долларов (390 евро) за единицу в базовой комплектации, указано на сайте магазина FIFA.

Как следует из описания параметров, каждый "сувенирный" сегмент газона имеет размеры 17,5 х 17,5 х 17,5, но не уточняется в чем именно - в дюймах, сантиметрах или миллиметрах. В описании покупателей призывают "стать обладателем подлинного кусочка футбольной истории", сохраненного в акриловом футляре с логотипом ЧМ-2026, к которому прилагается USB-накопитель с сертификатом подлинности.

На сайте производителя также предлагаются другие версии этого "сувенира" - с различными дополнительными элементами: в самой дорогой комплектации их цена составляет около 2500 евро за штуку.

Фанаты могут быть спокойны: газон финала разберут на кусочки лишь после проведения матча

Судя по сопроводительным изображениям товара, которые рисовала нейросеть, сегменты газона представлены не в квадратной, а в прямоугольной форме. Кроме того, помимо лого ФИФА и места/даты проведения финала в качестве его участников указаны названия сборных Англии и Аргентины. Встреча этих команд возможна только на этапе полуфинала, если они выиграют в своих матчах 1/4 финала.

На сайте ФИФА также указано, что отправка заказов начнется только после финала чемпионата мира и на данный момент доступна только по адресам в США, Великобритании и континентальной Европе, пишет "Немецкая волна".

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#футбол #Аргентина #фифа #Англия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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