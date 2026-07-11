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Рижская дума решила продать две башни – сколько стоит? 0 354

Бизнес
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: водонапорные башни
ФОТО: LETA

Рижское самоуправление выставит на аукцион так называемые башни-близнецы на улице Маза Матиса.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 10 939 квадратных метров, двух водонапорных башен, построенных в 1898 и 1899 годах, а также гаража и сарая.

Как сообщили в Рижской думе, объект имеет особый культурно-исторический статус, поскольку обе водонапорные башни являются архитектурным памятником государственного значения. Поэтому новому владельцу придётся соблюдать требования, установленные Национальным управлением культурного наследия, по сохранению и использованию памятника культуры.

Согласно информации, опубликованной на сайте самоуправления, по данным Государственной кадастровой информационной системы недвижимого имущества износ конструктивных элементов башен составляет 100 %.

Для сохранения и восстановления сооружений необходимы значительные финансовые вложения, поэтому, по мнению самоуправления, продажа объекта на аукционе является наиболее рациональным решением. Это позволит привлечь частные инвестиции.

Для справки: проектирование первых городских водонапорных башен Риги было поручено немецкому гидроинженеру Отто Инце, разработавшему инновационный подход к проектированию водонапорных башен и дамб — так называемый принцип Инце.

Строительство первой башни было завершено в ноябре 1898 года, а вторая аналогичная башня рядом с ней — в мае 1899 года. Работами руководил тогдашний инженер городского водопровода Рудольф Фриш, а выполняла их строительная фирма местного мастера-каменщика Фридриха Хопфе.

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#Рига #история #недвижимость #инвестиции #архитектура #аукцион #продажа
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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