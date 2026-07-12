В понедельник вступают в силу поправки к Закону о трудовом договоре, которые обязывают работодателей раскрывать предлагаемую зарплату до собеседования и запрещают спрашивать о предыдущем заработке кандидата.

Информация о зарплате может содержаться в объявлении о вакансии или быть передана кандидату иным способом, например, по электронной почте до собеседования. Если условия оплаты труда вытекают из коллективного договора, работодатель должен предоставить информацию и о них. Зарплатная вилка не обязана включать доплаты, если они не предусмотрены коллективным договором.

Закон, среди прочего, закрепляет право работника говорить о своей зарплате. Впредь работодатель не сможет препятствовать работнику в раскрытии размера своего заработка или включать в трудовой договор условия, запрещающие говорить о зарплате, например, ссылаясь на обязательство о сохранении коммерческой тайны. Хотя подобные ограничения не были разрешены и ранее, поправка к закону делает это положение однозначно понятным для всех.

Закон также уточняет, что работодатель должен обеспечивать женщинам и мужчинам равную оплату за одинаковую или равноценную работу. Различия в оплате труда допускаются только по объективным и гендерно-нейтральным причинам, например, в зависимости от результативности труда или при дефиците рабочей силы.

Кроме того, впредь работодатель не сможет спрашивать на собеседовании о предыдущей зарплате кандидата. При этом соискатель по-прежнему может раскрыть эту информацию по собственному желанию.

Поправки также создают правовую основу для добровольной услуги «зеркала зарплат», с помощью которой работодатели на основе анализа, подготовленного Департаментом статистики, смогут оценивать гендерный разрыв в оплате труда в своей организации и разрабатывать более справедливые системы вознаграждения.

Этими поправками частично перенимается директива Европейского парламента и Совета о прозрачности оплаты труда.