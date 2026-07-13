Опрос членов ассоциации показал, что 98,5% предприятий общественного питания отмечают сокращение числа иностранных гостей по сравнению с 2025 годом.

По словам Ензиса, ситуация носит катастрофический характер, а летний сезон, на который возлагались большие надежды, пока не оправдал ожиданий.

«К сожалению, кризис в туризме продолжается. Сообщения о том, что украинские беспилотники теряют ориентацию и падают на территории Латвии, широко разошлись в международных СМИ, и люди боятся приезжать в наш регион», — подчеркнул он.

В ассоциации отмечают, что обычно к середине лета улицы Риги, рестораны, кафе, террасы Старого города и гостиницы заполнены иностранными туристами. Именно в этот период предприятия туризма и общественного питания традиционно зарабатывают средства, которые помогают пережить более спокойные осенние и зимние месяцы. Однако нынешнее лето складывается совсем иначе.

Представители отрасли подчеркивают, что проблема давно вышла за рамки туристического бизнеса. Каждый иностранный турист, который не приезжает в Латвию, означает не только пустой столик в ресторане или незанятый номер в гостинице, но и недополученные доходы для экономики страны, снижение выручки предприятий, уменьшение налоговых поступлений в бюджет и сокращение возможностей для трудоустройства тысяч людей.

Владелица ресторана Meat Chef и вице-президент LRB Агнесе Фреймане добавляет, что поток иностранных гостей снизился, посетители стали тратить деньги гораздо осторожнее, тогда как расходы предприятий продолжают расти.

«Сегодня многие в отрасли думают лишь о том, как сохранить коллектив и продолжить существование в надежде на лучшие времена. О прибыли и развитии сейчас говорить не приходится», — отмечает Фреймане.

Ссылаясь на данные Eurostat о количестве ночевок иностранных туристов в гостиницах и гостевых домах, ассоциация сообщает, что в 2026 году Латвия показала худший результат восстановления туристической отрасли среди стран Европейского союза по сравнению с допандемийным периодом. По сравнению с 2019 годом число иностранных гостей в Латвии остается на 28,5% ниже, в Эстонии снижение составляет 9,8%, тогда как Литва уже демонстрирует рост на 0,6%.

По мнению LRB, Латвия проигрывает соседним странам по нескольким причинам: бюджет на продвижение туризма значительно меньше, чем в Эстонии и Литве, проводится меньше крупных международных мероприятий, а транспортная доступность остается неудовлетворительной или слишком дорогой.

В частности, отсутствует регулярное пассажирское паромное сообщение с Ригой, а перелеты авиакомпанией airBaltic из столиц стран ЕС в Вильнюс или Таллин с пересадкой в Риге нередко обходятся дешевле, чем прямой рейс в латвийскую столицу.