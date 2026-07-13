Компания Сivinity, один из ведущих поставщиков услуг по управлению зданиями в странах Балтии, заключила соглашение с Baltic Horizon Fund. Оно предусматривает открытие нового главного офиса компании в Латвии в бизнес-центре Upmalas Biroji, а также предоставление услуг по профессиональной уборке и управлению всем портфелем недвижимости фонда в Риге.

Соглашение выходит за рамки традиционных отношений между арендодателем и арендатором. Помимо открытия нового офиса в Upmalas Biroji, компания Сivinity станет поставщиком услуг по профессиональной уборке и эксплуатации всех объектов Baltic Horizon Fund в Риге. Таким образом, предприятие будет одновременно выступать и арендатором, и поставщиком услуг.

Бизнес-центр Upmalas Biroji расположен в зеленой зоне на левом берегу Даугавы и является объектом портфеля Baltic Horizon Fund, сертифицированным по стандарту BREEAM.

Комплекс построен в соответствии с высокими немецкими стандартами энергоэффективности и ранее был признан самым устойчивым зданием Латвии. Он получил высокую оценку благодаря низким эксплуатационным расходам и большому количеству естественного освещения.

Новый офис Сivinity площадью 550 квадратных метров будет иметь полностью адаптированную гибкую планировку, способствующую развитию команды и укреплению сотрудничества компании в Латвии.

Руководитель Baltic Horizon Fund Эдвинас Карбаускас.

«Привлечение арендатора такого уровня подтверждает коммерческую привлекательность нашего портфеля недвижимости. Особую ценность этому соглашению придает способность Сivinity предоставлять широкий спектр услуг. Для нас это означает не только долгосрочное партнерство по аренде, но и расширение перечня услуг для наших арендаторов. Передавая Сivinity обслуживание и управление нашим портфелем недвижимости в Латвии, мы обеспечиваем соблюдение самых высоких стандартов эксплуатации объектов, что выгодно всем арендаторам и посетителям», — отметил руководитель Baltic Horizon Fund Эдвинас Карбаускас.

Переезд Сivinity соответствует стратегической цели компании — укрепить свое корпоративное присутствие в современной и устойчивой рабочей среде, одновременно увеличивая долю на рынке B2B-услуг в странах Балтии.

Председатель правления Сivinity Дейвидас Яцка.

«Для Сivinity в Латвии это соглашение означает гораздо больше, чем просто новый договор аренды офиса. Upmalas Biroji обеспечит нашей команде современную и экологичную рабочую среду, а расширенное сотрудничество с Baltic Horizon Fund позволит применить наш опыт в сфере управления недвижимостью ко всему рижскому офисному портфелю фонда. Это яркий пример того, как сочетание роли арендатора и поставщика услуг создает взаимную выгоду и подтверждает наши амбиции по дальнейшему росту на рынке B2B-услуг», — заявил генеральный директор и председатель правления Сivinity Дейвидас Яцка.

Ожидается, что переезд Сivinity в бизнес-центр Upmalas Biroji завершится к концу осени 2026 года.

Для справки:

Сivinity — одна из крупнейших групп Северной Европы и стран Балтии, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию зданий, инженерным решениям и связанным цифровым сервисам. Компания работает в Литве, Латвии, Великобритании, а также в Хорватии и Словении. Сivinity управляет более чем 5 млн квадратных метров жилой недвижимости, обслуживает свыше 1600 корпоративных клиентов и реализовала более 2000 инженерных проектов.

Портфель Baltic Horizon Fund включает 11 объектов общей стоимостью 209,4 млн евро.

В Латвии фонду принадлежат бизнес-центры Upmalas Biroji, S27 и Vaiņodes 1, а также торговые центры Galerija Centrs и Hipokrāta.

В Литве в портфель входят торговый центр Europa SC и офисное здание North Star.

В Эстонии фонду принадлежат торговые центры Pirita и Postimaja, бизнес-центр Lincona и кинотеатр Apollo Plaza.