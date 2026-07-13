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Пчеловод рассказал, каким в этом году в Латвии будет урожай меда 0 227

Бизнес
Дата публикации: 13.07.2026
LETA
Изображение к статье: банка с медом
ФОТО: Unsplash

В этом году в Латвии в целом ожидается хороший урожай меда, сообщил председатель правления Латвийского общества пчеловодов Валтерс Брусбардис.

По его словам, сезон для пчеловодов еще продолжается. Весь июль пчелы будут собирать нектар, а в августе медосбор продолжится благодаря цветению вереска.

Брусбардис отметил, что погодные условия в этом году складываются благоприятно. После недавних дождей растения получили достаточно влаги, а теплая погода способствует активному выделению нектара. При этом он подчеркнул, что продолжительная засуха также нежелательна, поскольку из-за недостатка воды растения вырабатывают меньше нектара.

По сравнению с прошлым годом нынешний сезон значительно удачнее. В 2025 году особенно сильно пострадали пасеки в восточной части Латвии, где из-за затяжных дождей и наводнений урожай меда оказался слабым.

Пчеловоды также используют системы дистанционного мониторинга, которые позволяют отслеживать поступление нектара в ульи. По текущим данным, медосбор в этом году идет успешно.

Что касается рынка, то, по словам Брусбардиса, большое влияние на цены окажет урожай меда в других странах Европы. Значительная часть латвийского меда экспортируется в Польшу и Германию, поэтому изменения оптовых цен в этих странах напрямую отражаются и на латвийском рынке.

Пока стоимость меда существенно не изменилась. После неудачного прошлого сезона цены стабилизировались и вернулись к привычному уровню. В прошлом году из-за нехватки местного меда некоторые латвийские пчеловоды даже закупали продукцию у коллег, чтобы выполнить обязательства перед своими клиентами.

При этом Брусбардис подчеркнул, что делать окончательные прогнозы по ценам пока рано, поскольку сезон медосбора еще продолжается.

Кроме рыночной ситуации, отрасль беспокоит и возможное распространение новых вредителей. Одной из главных угроз считается азиатский клещ Tropilaelaps, который уже выявлен в Украине и, предположительно, может появиться в Беларуси. Однако официального подтверждения его присутствия там пока нет.

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#цены #погода #Латвия #рынок #экспорт #вредители #пчеловодство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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