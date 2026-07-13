Кредит выделен фонду Capitalica Z114 Real Estate Fund, который реализует этот проект и работает под управлением компании Capitalica Asset Management.

Rietumu Banka предоставил кредит в размере 17 млн евро на рефинансирование облигаций, обеспечив стабильные ресурсы для развития современного офисного комплекса Sand Offices в Вильнюсе.

Кредитные средства предназначены для рефинансирования ранее выпущенных облигаций, что обеспечивает стабильную финансовую базу и непрерывность реализации проекта.

Ранее на различных этапах строительства комплекса Sand Offices было привлечено облигационное финансирование на сумму около 17 млн евро, которое теперь полностью рефинансировал Rietumu Banka.

Совокупный общий объем инвестиций в проект на конец мая 2026 года достиг 24 млн евро при общем бюджете в 25,5 млн евро. Согласно независимой оценке, за этот период рыночная стоимость объекта выросла до 28,9 млн евро.

«Это уже второй крупный кредит, который мы предоставили компании Capitalica Asset Management. Наше сотрудничество началось с успешного финансирования офисного комплекса Verde в столице Латвии — Риге. Теперь мы расширяем его, поддерживая развитие бизнеса компании и в Вильнюсе. Мы высоко оцениваем потенциал литовского рынка и в настоящее время рассматриваем еще несколько значимых кредитных проектов в этой стране», — говорит председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.

Комплекс Sand Offices, сданный в эксплуатацию в начале 2025 года, уже достиг уровня заполняемости 77% и продолжает привлекать новых арендаторов.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время здание будет полностью сдано в аренду, что подтверждает его конкурентоспособность даже на весьма насыщенном рынке офисной недвижимости. Реализация проекта идет в соответствии с утвержденным графиком и текущей рыночной ситуацией, при этом спрос со стороны арендаторов остается стабильным. Особенно важно, что наш бизнес получает поддержку со стороны Rietumu Banka – это свидетельствует о позитивной оценке его долгосрочного потенциала», – отмечает председатель Правления Capitalica Asset Management Андрюс Барштис.

Среди арендаторов Sand Offices — известные компании, работающие в Литве, в том числе: Circle K Lietuva, Douglas LT, GET Baltic, Hoptrans Logistics, CapitalBox, Datakom, Reenpro, Laufen Baltics, Capital Real Estate, Gedeon Richter, Nexpay и другие.

Rietumu Banka также продолжает финансировать новые этапы развития комплекса Verde — флагманского офисного проекта Capitalica Asset Management в Риге. После завершения строительства еще двух зданий, запланированного до 2028 года, общая стоимость этого бизнес-центра площадью 50 тыс. кв. м может достичь около 200 млн евро.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.

О Capitalica Asset Management

Capitalica Asset Management — инвестиционная управляющая компания группы SBA, основанная в Литве в 2016 году и управляющая активами на сумму более 300 млн евро. Компания специализируется на развитии и управлении объектами коммерческой недвижимости в странах Балтии, стремясь обеспечивать инвесторам стабильную долгосрочную доходность. Портфель Capitalica Asset Management включает объекты коммерческой недвижимости с общей арендуемой площадью свыше 120 тыс. кв. м, в том числе офисные комплексы Sand Offices в Вильнюсе, Kauno Dokas в Каунасе и Verde в Риге.