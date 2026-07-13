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Рыбная промышленность: рыба есть, людей нету 0 176

Бизнес
Дата публикации: 13.07.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Рыбные консервы
ФОТО: LETA

За последние 10-12 лет предприятия рыбной промышленности удвоили объемы продаж. Появилось несколько новых рынков сбыта, а спрос на рыбные консервы продолжает расти. Однако серьезную обеспокоенность вызывает нехватка рабочей силы, которая не позволяет увеличить объемы производства.

В настоящее время отрасль находится в хорошем положении, считает президент Союза рыбопромышленников Латвии, совладелец ООО "Karavela" Янис Энделе. После закрытия российского рынка предприятия нашли новые направления сбыта.

"Если сравнить нынешнюю ситуацию с 2014 годом, который уже тогда казался нам очень успешным с точки зрения объемов переработки, то можно констатировать, что за последние 10-12 лет мы удвоили свой оборот. Сегодня около 95% продаж в отрасли приходится на экспорт, хотя у отдельных предприятий этот показатель составляет 90-95%. Нашими основными рынками являются страны Западной Европы, США и Япония", - рассказал Энделе.

Лишь небольшая часть экспорта по-прежнему приходится на так называемые старые рынки - Грузию, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан. Латвийские предприятия рыбной промышленности хорошо известны не только в Европе, но и в США, Японии и других странах. Участие в международных выставках позволило привлечь новых клиентов, и спрос на рыбные консервы продолжает расти. Однако дальнейшее развитие отрасли сдерживает нехватка рабочей силы.

"Если взять нашу компанию "Karavela", то в ближайшие два-три года мы планируем увеличить объем производства на 50-60%, что является очень значительным ростом. Но нужно понимать, что, как бы мы ни внедряли цифровые технологии, автоматизацию и механизацию, если объем производства вырастет со 100 млн до 160 млн единиц продукции, нам потребуется больше работников, которых здесь физически нет", - отметил Энделе.

"Ежегодно мы не производим и не продаем продукции на сумму от 20 до 30 млн евро только потому, что нам не хватает дополнительной рабочей силы. Именно такой объем продукции сегодня можно было бы реализовать на мировом рынке", - добавил он. По оценке Энделе, в ближайшие годы отрасли потребуется еще 200-250 работников. По его мнению, государству следует решить эти вопросы, поскольку в Польше и ряде других стран условия для производителей значительно более благоприятны.

"Сегодня на рынке рыбной продукции есть спрос. Это главное. Кроме того, нам удалось добиться того, что по отдельным категориям продукции Латвия пользуется очень хорошей репутацией среди покупателей", - подчеркнул Энделе.

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#Латвия #производство #экспорт #рабочая сила
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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