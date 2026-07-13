Люксембург долгие годы считался самым выгодным местом для заправки автомобиля в Европе. Однако теперь пальму первенства неожиданно перехватила Испания, где цены на топливо оказались еще ниже.

Испания стала самой дешевой страной Европы для заправки автомобилей, опередив многолетнего лидера — Люксембург. К такому выводу пришли специалисты автомобильного клуба ANWB, сравнив стоимость бензина, дизельного топлива и зарядки электромобилей в восьми популярных туристических странах, а также в Нидерландах.

По данным исследования, на автозаправках вдоль автомагистралей в Люксембурге литр бензина в среднем стоит 1,65 евро, а дизельного топлива — 1,61 евро. В Испании бензин немного дешевле — в среднем 1,64 евро за литр, тогда как дизель обходится примерно в 1,62 евро.

При этом за пределами автомагистралей испанские цены оказываются еще привлекательнее: стоимость бензина в отдельных регионах может снижаться примерно до 1,46 евро за литр.

В Люксембурге такой разницы нет. Закон обязывает все автозаправочные станции соблюдать единые максимальные цены независимо от их расположения.

Самыми дорогими странами для автомобилистов остаются Нидерланды и Швейцария. В Нидерландах средняя цена бензина достигает 2,43 евро за литр на трассах и около 2,20 евро возле автомагистралей. В Швейцарии же самым дорогим оказалось дизельное топливо — в среднем 2,49 евро за литр.

Для тех, кто отправляется в путешествие по Европе на автомобиле, Испания сегодня стала самым выгодным местом для заправки. Разница в стоимости топлива по сравнению с самыми дорогими странами континента может достигать почти одного евро за литр.