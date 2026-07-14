Муниципальное ООО "Daugavpils autobusu parks" за 1,48 млн евро продано ООО "RTS grupa", которому также принадлежит предприятие по аренде пассажирского транспорта "Rental Pro", свидетельствует протокол заседания Даугавпилсской думы.

Продажу с аукциона предприятия, до сих пор полностью принадлежавшего самоуправлению, организовало ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor".

Однако сделка еще не завершена.

На объединенном заседании финансового комитета и комитета городского хозяйства и развития при рассмотрении вопроса о продаже долей капитала предприятия депутатам пояснили, что "Daugavpils autobusu parks" продолжит оказывать услуги региональных перевозок с учетом делегированных государством полномочий.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш во вторник заявил журналистам, что средства от продажи долей капитала планируется направить на приведение в порядок социального дома на улице Шаурая, 28.

Уже сообщалось, что Даугавпилсская дума еще в начале 2024 года приняла решение прекратить участие самоуправления в "Daugavpils autobusu parks", следуя рекомендациям Совета по конкуренции и Государственного контроля.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "Daugavpils autobusu parks" было основано в 1993 году, его основной капитал составляет 5 032 413 евро. Оборот "Daugavpils autobusu parks" в 2025 году составил 1 542 467 евро, а убытки достигли 159 253 евро.

"RTS grupa" основана в 2023 году, ее основной капитал составляет 497 100 евро. Это холдинговая компания, которой принадлежат три других предприятия, в том числе "Rental Pro". Владельцами "RTS grupa" являются Янис Берзиньш (49,28%), Арманд Бригерс (48,73%) и Андис Янкевичс (2%).