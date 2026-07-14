Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Автобусный парк в Даугавпилсе продан за 1,5 миллиона евро 0 598

Бизнес
Дата публикации: 14.07.2026
LETA
Изображение к статье: автобусы на стоянке
ФОТО: LETA

Муниципальное ООО "Daugavpils autobusu parks" за 1,48 млн евро продано ООО "RTS grupa", которому также принадлежит предприятие по аренде пассажирского транспорта "Rental Pro", свидетельствует протокол заседания Даугавпилсской думы.

Продажу с аукциона предприятия, до сих пор полностью принадлежавшего самоуправлению, организовало ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor".

Однако сделка еще не завершена.

На объединенном заседании финансового комитета и комитета городского хозяйства и развития при рассмотрении вопроса о продаже долей капитала предприятия депутатам пояснили, что "Daugavpils autobusu parks" продолжит оказывать услуги региональных перевозок с учетом делегированных государством полномочий.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш во вторник заявил журналистам, что средства от продажи долей капитала планируется направить на приведение в порядок социального дома на улице Шаурая, 28.

Уже сообщалось, что Даугавпилсская дума еще в начале 2024 года приняла решение прекратить участие самоуправления в "Daugavpils autobusu parks", следуя рекомендациям Совета по конкуренции и Государственного контроля.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "Daugavpils autobusu parks" было основано в 1993 году, его основной капитал составляет 5 032 413 евро. Оборот "Daugavpils autobusu parks" в 2025 году составил 1 542 467 евро, а убытки достигли 159 253 евро.

"RTS grupa" основана в 2023 году, ее основной капитал составляет 497 100 евро. Это холдинговая компания, которой принадлежат три других предприятия, в том числе "Rental Pro". Владельцами "RTS grupa" являются Янис Берзиньш (49,28%), Арманд Бригерс (48,73%) и Андис Янкевичс (2%).

×
Читайте нас также:
#инвестиции #финансы #транспорт #бизнес #сделка #аукцион #продажа #автобусы #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Sand Offices
Изображение к статье: муниципальное жилье Эксклюзив!
Изображение к статье: Инфляция
Изображение к статье: Заправка в Испании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: мужчина разрезает ананас
Наша Латвия
Изображение к статье: танкер в море
В мире
1
Изображение к статье: пенсионеры
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Шенгенская виза
Политика
Изображение к статье: солдаты Бундесвера
В мире
2
Изображение к статье: Предприниматели дискутируют
Бизнес
1
Изображение к статье: мужчина разрезает ананас
Наша Латвия
Изображение к статье: танкер в море
В мире
1
Изображение к статье: пенсионеры
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео