Экономисты латвийских банков признаются, что им трудно предсказать дальнейшую динамику инфляции, однако существенных изменений в ближайшие месяцы, скорее всего, не произойдет. Но это не точно.

Литва вырвалась вперед

Карлис Пургайлис, экономист:

– В июне снижение цен на топливо позволило временно остановить рост потребительских цен. Однако инфляционное давление в экономике сохраняется. Топливо подешевело на 6,7%, сезонно снизились цены на свежие овощи и ягоды, но расходы на содержание жилья и стоимость услуг продолжили расти.

Несмотря на то что по сравнению с маем общий уровень потребительских цен не изменился, годовая инфляция сохранилась на уровне 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Основной вклад в рост цен внесли расходы на жилье, топливо и практически все виды услуг. За год стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива выросла на 7,2%, транспортные расходы — на 7,1%. В то же время после прошлогоднего скачка цен продукты питания в июне подешевели в среднем на 0,9%, что несколько снизило общее инфляционное давление.

В еврозоне, как и в Латвии, главным источником инфляции остаются услуги и топливо, однако общий уровень инфляции там примерно на 0,6 процентного пункта ниже. Самая высокая инфляция в июне прогнозировалась в Литве (5,5%) и Болгарии (5,3%), тогда как самая низкая — на Мальте и в Эстонии (около 2%).

Устойчивое внутреннее инфляционное давление проявляется прежде всего в сфере услуг. За год их стоимость выросла на 6,4%, тогда как товары подорожали на 2,8%. Это связано как с постепенным переносом весеннего роста цен на энергоресурсы, так и с увеличением средней заработной платы.

Дорогие продукты станут чуть дешевле

Петерис Страутиньш, экономист:

– За последний год инфляция в основном оставалась умеренной. В июне потребительские цены по сравнению с маем вообще не изменились. Исключением стал март, последствия которого до сих пор отражаются в годовой инфляции на уровне 3,4%.

Повышенная годовая инфляция сохранится примерно до следующего марта, после чего рост цен может вновь приблизиться к 2%, если не произойдет новых геополитических потрясений.

В июле снижение станет еще более заметным благодаря уменьшению ставки НДС и благоприятной ситуации на сырьевых рынках. В ближайшие месяцы продукты могут подешеветь на 2–3% в годовом выражении. Впрочем, даже после этого цены останутся почти на 50% выше, чем пять лет назад, хотя покупательная способность населения практически вернулась к уровню того периода.

Первоначальный эффект от снижения НДС на отдельные продукты будет хорошо заметен, поскольку за этим внимательно следит общество. Позже оценить влияние налоговой льготы станет сложнее.

Опыт стран Балтии показывает, что сниженная ставка НДС действительно оказывает определенное долгосрочное влияние на стоимость продуктов. Однако, в целом выгода для населения ограничена, поскольку недополученные налоговые доходы государству придется компенсировать либо сокращением расходов, либо другими налогами. В результате люди с низкими доходами немного выиграют, а граждане с более высокими доходами — немного проиграют, но существенного влияния на уровень благосостояния это не окажет.

Вместе с тем продолжают дорожать услуги. Так, в июне гостиницы и рестораны были на 7,9% дороже, чем год назад. Продолжат расти цены на отдых, личные услуги и другие виды деятельности, где основную часть затрат составляет труд работников.

Что там в проливе?

Оскарс Никс Малниекс, экономист:

– В начале лета цены практически не изменились, однако дальнейшие перспективы остаются весьма неопределенными.

В середине июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное открытие Ормузского пролива. После этого через пролив прошло большое количество танкеров, а часть нефти с Ближнего Востока вновь поступила на мировой рынок.

В сочетании с относительно слабым спросом со стороны Китая это привело к одному из самых резких падений мировых цен на нефть с 2020 года. Однако, ситуация остается крайне нестабильной. За последние недели стороны уже нанесли новые удары, а президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что временное перемирие сорвано. После этого мировые цены на нефть всего за несколько часов выросли примерно на 5%, что свидетельствует о преждевременности разговоров о завершении кризиса вокруг Ормузского пролива.

С одной стороны, в сезон сбора урожая продукты традиционно дешевеют, а снижение НДС на отдельные товары дополнительно замедлит инфляцию. Кроме того, данные клиентов банка показывают, что темпы роста заработной платы заметно снизились, а значит, давление на стоимость услуг стало слабее.

С другой стороны, вновь усилились опасения относительно будущих цен на энергоносители.

Только время покажет, какой из этих факторов окажется сильнее.

Дорогой газ – это надолго

Олег Краснопёров, экономист Банка Латвии:

– Годовая инфляция в июне немного снизилась — до 3,4%. Банк Латвии прогнозирует инфляцию на уровне 3,6% в 2026 году и 3,8% — в 2027 году.

Последствия военного конфликта на Ближнем Востоке для инфляции в Латвии еще далеко не исчерпаны. Хотя переговоры между США и Ираном способствовали снижению мировых цен на нефть почти до довоенного уровня — нефть марки Brent стоит около 78 долларов за баррель, всего на несколько долларов дороже, чем в конце февраля, — цены на природный газ в Европе остаются высокими. Сейчас они примерно на 50% выше, чем в конце февраля, и составляют 49 евро за мегаватт-час.

Это объясняется рядом факторов спроса и предложения. В частности, газовая инфраструктура на Ближнем Востоке пострадала значительно сильнее, чем нефтяная, а ее восстановление может занять месяцы или даже годы. Поэтому даже полное открытие Ормузского пролива не позволит быстро восстановить прежние объемы поставок газа из стран Персидского залива.

Кроме того, запасы природного газа в Европе сейчас сравнительно невелики. Дополнительное давление оказывает и аномальная жара: из-за активного использования кондиционеров растет потребление электроэнергии, а газовые электростанции работают с большей нагрузкой, сокращая запасы газа.

Более дорогой газ означает более высокие тарифы на отопление и электроэнергию. Кроме того, дорогой газ увеличивает стоимость производства азотных удобрений, а следовательно, и себестоимость сельскохозяйственной продукции, поэтому риск нового роста мировых цен на продукты питания сохраняется.

Поскольку тарифы на отопление и цены на продукты обычно реагируют на стоимость газа с задержкой в несколько месяцев, а нынешнее подорожание газа нельзя назвать чрезмерным, события последнего месяца повышают вероятность того, что инфляция в Латвии останется выше обычного более продолжительное время.