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Каждый двенадцатый житель Латвии работает удаленно. Лидируют Финляндия и Ирландия 0 42

Бизнес
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
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Удаленная работа в Латвии уже стала привычной частью рынка труда, однако по ее распространенности страна пока уступает Эстонии. Эксперты объясняют это прежде всего различиями в структуре экономики, а не отношением работодателей к гибридному формату.

По данным Eurostat, в 2025 году удаленно работали 8,5% занятых жителей Латвии. Это больше, чем в Литве, где такой формат используют 5,2% работников, но меньше, чем в Эстонии с показателем 11,7%.

Абсолютными лидерами в Европейском союзе остаются Финляндия и Ирландия. В Финляндии из дома преимущественно работают 20,9% занятых, тогда как самые низкие показатели зафиксированы в Румынии (1,3%) и Болгарии (1,4%).

Эксперты отмечают, что на распространенность удаленной работы в первую очередь влияет не политика компаний, а структура экономики.

Руководитель отдела обслуживания клиентов компании по подбору персонала Biuro Байба Розентале объясняет, что больше возможностей работать из дома имеют специалисты в сфере информационных технологий, финансов и других офисных профессий. В производстве, логистике, строительстве, торговле и сфере обслуживания физическое присутствие сотрудников зачастую остается обязательным.

В Латвии именно этим объясняется сравнительно умеренная доля удаленной работы. Высокотехнологичные отрасли и финансовый сектор в основном сосредоточены в Риге, тогда как в регионах значительную часть экономики по-прежнему составляют производство, деревообработка, логистика и другие отрасли, где дистанционный формат практически невозможен.

Руководитель управления персоналом SEB banka Анита Сеглиня считает, что различия между странами Балтии обусловлены прежде всего особенностями их экономик. По ее словам, в Эстонии выше уровень цифровизации и больше компаний ИТ-сектора, что создает больше возможностей для удаленной занятости. В Литве, напротив, выше доля промышленности.

На распространенность гибридной и удаленной работы также влияют уровень цифровизации предприятий, стиль управления и доверие между работодателем и сотрудниками.

Именно поэтому страны Северной Европы остаются лидерами по удаленной занятости. Высокий уровень взаимного доверия, развитая цифровая инфраструктура и большая доля отраслей с высокой добавленной стоимостью позволяют значительно большему числу людей работать вне офиса.

Таким образом, в Латвии удаленная работа уже стала привычной частью рынка труда, однако ее дальнейшее распространение во многом будет зависеть от того, как будет меняться структура экономики и развиваться цифровые отрасли.

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#Латвия #удаленная работа #технологии #цифровизация #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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