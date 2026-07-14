В Латвии продолжает увеличиваться число налогоплательщиков. По данным Службы государственных доходов, за год особенно заметно выросло количество плательщиков НДС и налога на микропредприятия, несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию.

Согласно данным Службы государственных доходов (СГД), на 1 июля 2026 года в Латвии было зарегистрировано 92 904 плательщика НДС. Годом ранее их насчитывалось 86 613.

Таким образом, за год количество плательщиков НДС увеличилось на 6291, или на 7,3%. Это самый высокий показатель за последние восемь лет.

После снижения во время пандемии COVID-19 число плательщиков НДС постепенно росло, а в этом году достигло максимального уровня за длительный период.

Положительная динамика наблюдается и среди других категорий налогоплательщиков. На 1 июля этого года в стране было зарегистрировано 195 190 юридических лиц — на 4680, или 2,5%, больше, чем год назад.

Еще быстрее выросло число плательщиков налога на микропредприятия. За год их количество увеличилось с 11 914 до 13 480, что соответствует росту на 13,1%. Это лучший показатель за последние четыре года.

Рост числа налогоплательщиков обычно рассматривается как один из индикаторов предпринимательской активности. Особенно показательным считается увеличение количества плательщиков НДС, поскольку такой статус чаще всего получают предприятия с более значительным оборотом или компании, активно работающие на рынке.

Как отмечает Dienas Bizness, нынешние результаты выглядят особенно примечательно на фоне событий, с которыми столкнулась экономика в этом году. Среди них — последствия геополитической напряженности, перебои на энергетических рынках после конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на топливо.

Опрошенные изданием эксперты считают, что латвийский бизнес постепенно адаптировался к работе в условиях повышенной неопределенности. По их мнению, предприниматели уже воспринимают геополитические риски как один из постоянных факторов ведения бизнеса.

Специалисты также полагают, что увеличение числа налогоплательщиков может со временем привести к росту налоговых поступлений в государственный бюджет. Особенно оптимистично они оценивают устойчивый рост количества зарегистрированных плательщиков НДС.

Если тенденция сохранится, это может свидетельствовать о дальнейшем восстановлении предпринимательской активности и расширении налоговой базы страны.