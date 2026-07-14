С 1 июля в силу вступили обязательные правила Рижской Думы N RD-26-33-sn – «Об арендной плате жилых помещений государственного города Рига». Тысячи рижан, чьи квартиры являются собственностью столичного ООО, теперь будут платить суммы, прямо как при ипотеке!

Надеются на понимание

Выкачивание денег началось еще при прошлом мэре Вилнисе Кирсисе. Мотивации приводились весьма странные:

«ООО Rīgas nami провело перерасчет арендной платы, и, соблюдая 2-ю часть статьи 31-й Закона об аренде жилой площади, сообщает, что… арендная плата установлена 1,48881 евро за один квадратный метр площади».

Повышение расценок объяснялось «возросшими затратами за аварийную службу, технические устройства и поддерживающие ремонты зданий, а также удорожание страхования недвижимого имущества. Экономическая ситуация и возрастающие затраты в различных отраслях неизбежно влияют также на деятельность Rīgas nami. Цель деятельности Rīgas nami - обеспечение соответственного качества имущества, потому надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество».

С какой стороны сердце у вице-мэра

Таким образом, 1 кв. м арендуемого у города жилья, для людей, обходится ныне почти на 50% дороже, чем, например, платит Ваш автор за приватизированную квартиру на недалекой улице Илукстес (60 центов аренда + 40 центов ремонтные накопления). При этом, адекватного сервиса от Rīgas nami народ не получает:

«У нас есть видео, где они не чистят стоки и как льется вода по этажам. Плесень у людей в жилье, когда звонишь по каким-то проблемам куда-то вечно отсылают», – возмущается жительница дома по улице Улброкас 13/3.

Эти 12-этажные здания в микрорайоне Дрейлини были возведены в начале 2000-х годов в рамках проекта тогдашней, социал-демократической, власти Риги. Увы, ныне мэр Виестурс Клейнбергс, про коего при назначении говорили, что у него «сердце с правильной стороны», запамятовал, что суть социального жилья в помощи тем, кому экономически тяжело.

И вот, счет за квартиру площадью 66 кв. м в минувший отопительный сезон (февраль 2026) составил 460,76 евро - как следует из присланной Вашему автору квитанции Rīgas nami.

Ну а теперь к этой сумме следует приплюсовать 148,72 евро – так называемая «плата возмещения», фиксированная для каждого используемого рижанами объекта собственности Rīgas nami. Вне зависимости от квадратуры. Причем, получается, что – чем меньше квартира, тем большую долю в плате составляет эта самая «atlīdzības maksa»…

Кому полагается скидка

Согласно информации Rīgas nami, фиксированная плата может быть уменьшена:

-На 30% – если квартира является социальной, и сдана нанимателю в форме помощи при решении жилищных вопросов малоимущему;

-На 50% – если в квартире проживает 2 и более детей, лицо с инвалидностью или инвалид детства.

Скидки, однако, не суммируются – и полного освобождения нет.

Кроме всего прочего, выставляемые счета на отопление связаны с имеющимися в квартирах Rīgas nami аллокаторами – устройствами индивидуального подсчета тепловой энергии. Однако на практике это лишь ведет к увеличению сумм…

Недовольные ситуацией жильцы собирают подписи под обращением протеста к Рижской Думе.