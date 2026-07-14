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С августа в ЕС начнут действовать новые правила: часть привычной пищевой упаковки исчезнет 4 863

Бизнес
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пластик
ФОТО: Unsplash

С 12 августа в Европейском союзе начнет действовать новый регламент об упаковке и упаковочных отходах. Документ вводит единые требования для всех стран ЕС и фактически запускает постепенный отказ от ряда видов пищевой упаковки, содержащей так называемые «вечные химикаты» PFAS.

Новые правила будут применяться напрямую во всех государствах ЕС, без дополнительного утверждения на национальном уровне. Это означает, что уже с 12 августа производители, импортеры, торговые компании и поставщики услуг должны будут соблюдать новые требования при выпуске упаковки на рынок.

Регламент значительно ужесточает правила в отношении материалов, маркировки, документации и ответственности производителей. Его основная цель — сократить количество упаковочных отходов, повысить возможность их переработки и ограничить использование потенциально опасных химических веществ.

Одним из самых заметных нововведений станет запрет на использование в пищевой упаковке PFAS — большой группы синтетических соединений, известных как «вечные химикаты». Они практически не разлагаются в окружающей среде, могут накапливаться в организме человека и животных и десятилетиями применялись благодаря своей устойчивости к влаге, жиру и высоким температурам.

Именно поэтому новые требования затронут многие привычные виды одноразовой упаковки.

В первую очередь речь идет о бумажной и картонной упаковке с жиростойким покрытием, которая широко используется в сфере общественного питания. Это, например:

  • коробки для бургеров и картофеля фри;
  • некоторые коробки для пиццы;
  • бумажные стаканчики для кофе и других напитков;
  • контейнеры для салатов, лапши и блюд навынос;
  • бумажные пакеты для сэндвичей и выпечки;
  • отдельные виды упаковочных пленок и ламинированной упаковки;
  • некоторые виды бумаги для выпечки.

Важно понимать, что запрет коснется не всей такой продукции, а только упаковки, в которой содержание PFAS превышает установленные европейским законодательством пределы.

Чтобы подтвердить соответствие новым требованиям, производителям придется проводить лабораторные испытания и документально доказывать, что используемые материалы отвечают установленным нормам.

Для отрасли это означает не просто замену отдельных компонентов. Как отмечает Latvijas Avīze, привычные фторированные жиростойкие покрытия долгое время были отраслевым стандартом, поэтому многим компаниям придется разрабатывать совершенно новые технологические решения.

В ближайшие годы потребители могут заметить постепенное изменение привычной упаковки для продуктов и еды навынос. Производители будут переходить на новые материалы, которые соответствуют требованиям ЕС и не содержат запрещенных концентраций PFAS.

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#промышленность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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