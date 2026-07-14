В первом полугодии 2026 года в Латвии было зарегистрировано 5524 новых предприятия, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные компании Lursoft.

Только в июне было зарегистрировано 783 новых предприятия — на 6,2% больше, чем в июне 2025 года.

При этом за первые шесть месяцев года было ликвидировано 2822 компании, что на 36,6% меньше, чем годом ранее.

По данным Lursoft, совокупный уставный капитал предприятий, зарегистрированных в июне, составил 3,82 млн евро. Иностранный капитал присутствует в 14,81% новых компаний. Чаще всего инвесторы приходят из Украины, Индии и Эстонии.

Почти половина новых предприятий создана предпринимателями, которые уже владеют долями в других компаниях. Среди них — владелец крупнейшей июньской регистрации SIA Crego Group Улдис Арницанс, вложивший в уставный капитал новой компании 1,2 млн евро. Помимо этого бизнеса, он также является совладельцем компаний Crego Credit и eiroental.

Второй по величине новой компанией июня стала рижская SIA Avotu nams 34, работающая в сфере недвижимости. Ее уставный капитал составил 400 тысяч евро. Единственным владельцем является SIA Perfect Real Estate, которая в прошлом году получила оборот 550 760 евро и прибыль 80 830 евро.

По информации Lursoft, 92,08% всех новых предприятий, зарегистрированных в июне, составили общества с ограниченной ответственностью (SIA), еще 6,51% — индивидуальные коммерсанты. Также были зарегистрированы три филиала иностранных компаний, три полных товарищества, три фермерских хозяйства и два коммандитных товарищества.

Все десять крупнейших новых компаний июня зарегистрированы в Риге. Крупнейшим новым предприятием за пределами столицы стала компания HBA Catering из Марупского края. Ее основали Андрис Румитис и Наурис Нуммурс, вложившие по 20 тысяч евро каждый. Для Нуммурса это первый бизнес, тогда как Румитис уже имеет предпринимательский опыт.

В июне в Марупском крае было зарегистрировано 33 новых предприятия с общим уставным капиталом 85 760 евро.

Новые компании в июне появились практически во всех самоуправлениях Латвии. Единственным исключением стал Валкский край, где не было зарегистрировано ни одного нового предприятия. За первое полугодие здесь появилось всего три новых компании, тогда как ликвидировано десять. Для сравнения: за весь 2025 год в Валкском крае было зарегистрировано 24 новых предприятия.

Десять крупнейших компаний, зарегистрированных в июне 2026 года по размеру уставного капитала:

Crego Group — 1,2 млн евро; Avotu nams 34 — 400 тыс. евро; Dzirnakmeņi — 260 280 евро; Averlor — 250 050 евро; C Capital Markets — 250 тыс. евро; Venly Finance Europe — 125 тыс. евро; CM PRO — 100 тыс. евро; Dabas parks-6 — 100 тыс. евро; Elemento Apex — 50 тыс. евро; Afrilog Cargo Management — 50 тыс. евро.

Муниципалитеты с наибольшим числом новых предприятий в июне:

Рига — 366; Марупский край — 33; Юрмала — 25; Огрский край — 21; Даугавпилс — 19; Елгава — 19; Сигулдский край — 17; Валмиерский край — 17; Тукумский край — 17; Салдусский край — 16; Ропажский край — 16.