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Из-за скандала с «русским шрифтом» в Украине меняют дизайн новых гривен 0 94

Бизнес
Дата публикации: 15.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: 2000 гривен.

За 2000 гривен сейчас по курсу дадут 40 евро.

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный официально заявил, что под давлением общественности и профессионального сообщества приказал изменить буквенное начертание на новой купюре, то есть ее дизайн.

Проблема в том, что специалисты заметили, что регулятор использовал на 2-х тысячах созданную россиянами версию шрифта под названием Bickham Script.

В 2005-м россиянка Александра Гофман изготовила на базе Bickham Script кирилличную версию. Adobe провел регистрацию/лицензирование кирилличной версии Bickham Script в 2016 году.

Скандал, возник именно из-за использования украинским Нацбанком версии шрифта россиянки в условиях войны с РФ.

Сегодня НБУ официально заявил о замене шрифта в новой банкноте, которая еще не поступила в денежный оборот.

Как говорится в заявлении НБУ: версия Bickham Script Александры Гофман была заменена на оригинальный (лицензированный) Bickham Script «без авторских новаций».

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#Украина #дизайн
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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