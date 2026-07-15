Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный официально заявил, что под давлением общественности и профессионального сообщества приказал изменить буквенное начертание на новой купюре, то есть ее дизайн.

Проблема в том, что специалисты заметили, что регулятор использовал на 2-х тысячах созданную россиянами версию шрифта под названием Bickham Script.

В 2005-м россиянка Александра Гофман изготовила на базе Bickham Script кирилличную версию. Adobe провел регистрацию/лицензирование кирилличной версии Bickham Script в 2016 году.

Скандал, возник именно из-за использования украинским Нацбанком версии шрифта россиянки в условиях войны с РФ.

Сегодня НБУ официально заявил о замене шрифта в новой банкноте, которая еще не поступила в денежный оборот.

Как говорится в заявлении НБУ: версия Bickham Script Александры Гофман была заменена на оригинальный (лицензированный) Bickham Script «без авторских новаций».