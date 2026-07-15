В мае выпуск промышленной продукции в Латвии по сравнению с тем же месяцем 2025 года увеличился на 6,2%, и она вошла в число 16 стран Европейского союза (ЕС) с ростом объемов промышленного производства за этот период, свидетельствуют данные статистического управления ЕС "Eurostat" по 25 странам блока.

Более стремительный рост промышленного производства в мае был зарегистрирован только в Дании и Швеции, где он составил 6,5%. В Литве выпуск промышленной продукции вырос на 1,3%.

Из восьми стран, где выпуск промышленной продукции за год уменьшился, самое резкое падение за этот период зафиксировано в Ирландии - на 19,7%. В Болгарии спад производства составил 4,7%, в Эстонии - 3%.

В то же время в среднем по странам ЕС выпуск промышленной продукции в мае по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года сократился на 0,3%, в еврозоне - на 1,2%.