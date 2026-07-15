В июне объем электроэнергии, выработанной солнечными электростанциями в Латвии, продолжил расти. По сравнению с маем он увеличился на 17%, а по сравнению с июнем 2025 года - в 3,2 раза, достигнув нового рекорда - 274 ГВт·ч.

Таким образом, уже второй месяц подряд солнечные электростанции стали главным источником производства электроэнергии в стране, опередив гидроэлектростанции. Об этом говорится в обзоре рынка электроэнергии, подготовленном Augstsprieguma tīkls (AST).

Всего в июне в Латвии было произведено и передано в сеть 495 ГВт·ч электроэнергии - на 10% меньше, чем в мае, но на 2% больше, чем в июне прошлого года. Потребление электроэнергии по сравнению с маем сократилось на 4% - до 560 ГВт·ч, однако оказалось на 8% выше уровня июня 2025 года. За счет собственной генерации было покрыто 88,48% общего потребления электроэнергии в стране.

Наиболее заметное снижение производства в июне произошло на гидроэлектростанциях - выработка сократилась на 30% по сравнению с маем и составила 158 ГВт·ч. На ветряных электростанциях производство уменьшилось на 46% - до 21 ГВт·ч, а на электростанциях, работающих на природном газе, - на 43%, до 10 ГВт·ч. Изменения в других видах генерации были незначительными. В результате на солнечные электростанции пришлось уже 55,4% всей произведенной и переданной в сеть электроэнергии.

Эстонии повезло, Латвии - нет

Средняя цена электроэнергии в странах Балтии в июне составила 83,45 евро за МВт·ч, что на 11,52% больше, чем в мае. Аналогичный рост цен наблюдался и в других странах Европы, главным образом из-за волны жары и увеличения потребления электроэнергии для охлаждения помещений. Исключением стала Финляндия, где стоимость электроэнергии снизилась.

В странах Балтии рост цен был обусловлен снижением выработки ветровых электростанций и общего объема производства электроэнергии в регионе. Дополнительное влияние в конце месяца оказала жара в Европе, которая увеличила спрос на электроэнергию и способствовала росту цен в более широком регионе.

В Латвии средняя цена электроэнергии в июне достигла 92,23 евро за МВт·ч, что на 12,29% больше, чем месяцем ранее. В Литве цена выросла на 14% - до 93,71 евро за МВт·ч, а в Эстонии составила 64,40 евро за МВт·ч, увеличившись на 7,1% по сравнению с маем.

Эстония смогла компенсировать дефицит за счет значительно более дешевого импорта из Финляндии, тогда как рынки Латвии и Литвы восполняли нехватку более дорогими поставками из Польши и Швеции.