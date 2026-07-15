Крупнейший портовый оператор ОАЭ DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье страны. Проект позволит судам выходить в Индийский океан, минуя Ормузский пролив — один из важнейших и наиболее уязвимых морских путей мировой торговли.

Крупнейший портовый оператор Объединенных Арабских Эмиратов DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье страны, чтобы снизить зависимость от порта Джебель-Али и повысить безопасность торговых маршрутов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

План предусматривает развитие многоцелевого порта в эмирате Фуджейра на побережье Оманского залива, а также строительство нового контейнерного терминала на территории уже существующего порта.

Благодаря этому суда смогут получать прямой выход в Индийский океан, не проходя через Ормузский пролив — стратегически важный морской коридор, где периодически возникают геополитические кризисы и сохраняется риск перебоев в судоходстве.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских маршрутов в мире. Через него проходит значительная часть мирового экспорта нефти, сжиженного природного газа и других грузов.

Развивая инфраструктуру на восточном побережье страны, DP World рассчитывает сделать логистические цепочки более устойчивыми к возможным сбоям и снизить зависимость от одного транспортного маршрута.

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Фото: CyatGPT

По информации Financial Times, проект пока находится на стадии обсуждения. Ни DP World, ни власти Объединенных Арабских Эмиратов пока не раскрывают предполагаемые сроки строительства и объем будущих инвестиций.