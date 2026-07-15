Принадлежащая Даугавпилсскому самоуправлению компания Daugavpils autobusu parks продана за 1,48 млн евро предприятию RTS grupa. Сделка пока не завершена, однако в самоуправлении подчеркивают, что для пассажиров существенных изменений не будет — автобусы продолжат курсировать по прежнему расписанию, поскольку заключенный государством договор на пассажирские перевозки остается в силе.

Однако за этой сделкой стоит гораздо более масштабная история, чем просто смена владельца предприятия? пишет LSM+. На решение о продаже повлияли требования закона, вопросы конкуренции и финансовое положение компании.

Для пассажиров ничего не изменится

Daugavpils autobusu parks обеспечивает как региональные перевозки в соседние края, так и рейсы в Ригу. Договор с Дирекцией автотранспорта (ATD) действует до 2030 года, поэтому существующие маршруты и услуги сохранятся.

Член правления предприятия Гундар Кристапсонс отметил, что смена собственника не повлияет ни на пассажиров, ни на сотрудников.

В то же время переход в частный сектор даст компании больше возможностей.

«Мы будем осуществлять [перевозки] так же, как и раньше. Единственное — как частная компания мы сможем действовать более гибко, поскольку у муниципальных предприятий гораздо больше ограничений при проведении закупок и в хозяйственной деятельности», — пояснил Кристапсонс.

Почему самоуправление решило продать предприятие?

Хотя о продаже было объявлено только сейчас, решение было принято еще в 2024 году.

Руководитель отдела надзора за муниципальными предприятиями Даугавпилсского самоуправления Николай Ефимов пояснил, что региональные пассажирские перевозки не относятся к автономным функциям самоуправления.

«В соответствии с законом об управлении долями капитала публичных лиц и капитальными обществами самоуправление было обязано переоценить свое участие в предприятии. Было установлено, что предприятие не отвечает ни одному из трех критериев, которые позволяли бы самоуправлению сохранить право собственности — оно не устраняет рыночные несовершенства, не выполняет автономную функцию самоуправления и не управляет стратегически важным имуществом», — сказал Ефимов.

На решение также повлияло заключение Совета по конкуренции, который призвал муниципалитет прекратить участие в деятельности предприятия.

Региональные пассажирские перевозки организуются на государственном уровне и могут осуществляться частными компаниями. Именно поэтому Daugavpils autobusu parks оставался одним из последних муниципальных предприятий такого рода в Латвии.

На фоне — судебный спор о возможной незаконной господдержке

Еще одной причиной продажи стало продолжающееся уже несколько лет судебное разбирательство.

По словам Ефимова, один из участников рынка региональных перевозок оспорил действия самоуправления, считая, что в период с 2007 по 2013 год предприятие получало незаконную коммерческую поддержку, нарушавшую нормы конкуренции Евросоюза.

Судебный процесс продолжается. Если суд примет решение в пользу истца, предприятию, возможно, придется вернуть полученную поддержку.

В самоуправлении признали, что решение о продаже принято в том числе для выполнения требований Государственного контроля и закона, а также для прекращения затянувшегося спора.

Почему предприятие работало с убытками?

Хотя оборот предприятия в 2025 году превысил 1,5 миллиона евро, оно работало с убытком около 159 тысяч евро.

По словам представителей муниципалитета, главная причина заключается не в нехватке пассажиров, а в действующей государственной модели финансирования.

Уже несколько лет перевозчики по всей Латвии предупреждали о стремительном росте затрат на топливо, зарплаты и прочие расходы, тогда как заключенные с государством долгосрочные договоры не успевают к этому адаптироваться. Перевозчики неоднократно требовали пересмотра тарифов, заявляя, что многие маршруты остаются убыточными.

«Региональные перевозки заказывает государство — Министерство сообщения и Автотранспортная дирекция определяют маршруты, требования и объем финансирования. При этом в последние годы объем перевозок сокращался, а расходы компаний росли», — пояснил Кристапсонс.

Он отметил, что действующие договоры Даугавпилсского автобусного парка были заключены еще до пандемии COVID-19, роста зарплат и резкого подорожания топлива.

«В 2019 году никто не мог предвидеть ни пандемию, ни рост цен на топливо, ни увеличение зарплат. Государство не покрывало все эти расходы, поэтому предприятия несколько лет работали в убыток», — признал Кристапсонс.

При этом он подчеркнул, что ситуация постепенно улучшается и уже в этом году предприятие рассчитывает получить прибыль.

Кто купил компанию?

Daugavpils autobusu parks за 1,48 млн евро приобрела компания RTS grupa, которой также принадлежит предприятие по аренде пассажирского транспорта Rental Pro.

В самоуправлении подчеркнули, что покупателя выбрала не городская дума, а государственная компания Possessor, которая организовала отчуждение долей капитала.

На что потратят вырученные средства?

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на пресс-конференции 14 июля сообщил, что все средства, полученные от продажи предприятия, будут направлены на реконструкцию социального жилого дома на улице Шаура, 28.

По его словам, в результате улучшатся жилищные условия социально незащищенных жителей города после завершения реконструкции.