Латвия, Литва и Эстония намерены начать переговоры о совместном создании и закупке резервов для энергосистем. По словам министра климата и энергетики Яниса Витенбергса, такой подход должен повысить устойчивость региона к возможным авариям и угрозам для энергетической инфраструктуры.

Министр сообщил, что страны Балтии рассчитывают выработать общий подход к созданию стратегических резервов энергоснабжения. По его словам, энергетические системы трех государств тесно связаны между собой, поэтому при возникновении проблем в одной стране остальные должны иметь возможность быстро оказать поддержку.

Витенбергс считает, что совместные проекты также открывают возможность привлечь финансирование Европейского союза. Речь идет не только о внутренних энергосетях, но и о защите межгосударственных соединений.

Особое внимание вопросам энергетической безопасности, по словам министра, уделяется после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Этот опыт показал, насколько уязвимыми могут быть объекты энергоснабжения и насколько важно заранее подготовиться к подобным сценариям.

За последние годы страны Балтии уже реализовали один из крупнейших энергетических проектов — синхронизацию своих электросетей с общеевропейской системой после выхода из энергокольца БРЭЛЛ. Теперь акцент смещается на защиту инфраструктуры и готовность быстро восстанавливать ее работу в случае повреждений.

Полностью исключить риски невозможно, поэтому ключевое значение имеет скорость восстановления электроснабжения. Именно поэтому энергетические предприятия уже сформировали резерв мобильных опор линий электропередачи и мобильных подстанций, которые позволяют оперативно заменить поврежденные элементы сети и вернуть электричество потребителям.

По словам министра, подготовку ведут и сами энергетические компании. Так, в Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls созданы подразделения Земессардзе из числа сотрудников, которые при необходимости смогут участвовать в защите объектов критической инфраструктуры.

Еще одним направлением работы должно стать более тесное взаимодействие между энергетическими компаниями. Сейчас, отметил Витенбергс, необходимо обеспечить совместимость их систем и обмен информацией, чтобы в чрезвычайной ситуации все участники действовали по единому плану.

Для этого планируется создать специальный консорциум, который займется координацией закупок, выработкой общих стандартов и взаимодействием с Министерством внутренних дел и Министерством обороны. Конкретные предложения, по словам министра, могут быть подготовлены уже в ближайший месяц.

Витенбергс подчеркнул, что устойчивость энергосистемы зависит сразу от нескольких факторов: готовности самих предприятий, их способности работать сообща и сотрудничества между всеми странами Балтии. Именно на этих направлениях, по его словам, сейчас сосредоточена дальнейшая работа.