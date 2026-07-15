Очередная волна хаоса на Ближнем Востоке уже заставила поползти вверх цены на энергоносители. А ведь нынешние газовые фьючерсы – это то тепло в наших батареях, за что мы будем платить в отопительный сезон 2026/27 гг.

Парламент и правительство ЛР, как им кажется, вовремя подстелили соломку – с 1 октября вступают в действие поправки к Закону об энергетике: если независимый производитель тепловой энергии продает ее оператору системы теплоснабжения в рамках конкурирующего объема, закупочная цена не должна превышать максимальную, установленную регулятором.

Искусственная конкуренция

Меж тем, в отчете Министерства климата и энергетики, коим ныне руководит Янис Витенбергс из Национального объединения, указывается, как все у нас запущено:

«В централизованном теплоснабжении правого берега Даугавы города Риги в предыдущие годы сложилась ситуация, при которой тепловая энергия (восстановительное тепло) выводится в атмосферу теплоэлектроцентралями акционерного общества Latvenergo (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) в процессе производства электроэнергии. Это происходит в то время, когда теплоэнергия закупается у независимых производителей тепловой энергии (главным образом на щепе), затраты на которую могут быть выше, чем на теплоэлектроцентралях».

Справедливости ради, следует отметить, что выбросы тепла в целом уменьшились с 38% до 33% за период 2023-25 гг., а на ТЭЦ-2 – на 14%.

Указанная ситуация связана с тем, что, во-первых, для обеспечения спроса рынка электроснабжения спрос на произведенную ТЭЦ электроэнергию может существенно превысить спрос на одновременно целесообразно используемую энергию тепла, из-за чего последнюю получается «нецелесообразно использовать.

Во-вторых, учитывая исторически значимую роль рижских ТЭЦ на столичном рынке теплоэнергии, Latvenergo в письменном виде обязалось и Совет по конкуренции установил – «правовые обязанности по обеспечению конкуренции и ее содействию, т.е. установить в долгосрочной перспективе такие цены, которые не направлены на исключение конкурентов с рынка».

Что можно успеть до осени

В рамках краткосрочных мероприятий, отмечает Министерство климата и энергетики уже реализованы «два существенных усовершенствования»:

Установлена максимальная закупочная цена тепловой энергии на так называемый конкурирующий объем тепловой энергии;

Уточнена тарификация работы электрокотлов.

Обе меры укрепляют применение «принципа экономической постепенности» и создают предпосылки для более эффективной конкуренции на рынке тепловой энергии.

Помимо этого, до начала отопительного сезона 2026 года предполагается внедрять – через каждые 3 часа – организованный рынок тепловой энергии в летний период, «что позволит более гибко использовать предложения различных производителей и снизить ситуации, когда целесообразно используемое оздоровительное тепло не используется».

До 2021 года рынок был еженедельным, в настоящее время является ежесуточным.

Кроме того, до начала отопительного сезона планируется заключить соглашение между Latvenergo и Rīgas siltums - о поставках фиксированного объема теплоэнергии, тем самым обеспечив более прогнозируемую закупку и уменьшив влияние ценовых колебаний.

Задачи на годы

Долгосрочные же меры – «направлены на структурное совершенствование централизованной системы теплоснабжения».

В них входит оценка возможностей интеграции ООО Rīgas BioEnerģija в АО Rīgas siltums, «которая позволила бы оценить возможные выгоды от более эффективной организации деятельности предприятий и использования ресурсов».

Напомним: Rīgas BioEnerģija – компания, занимающаяся производством и поставкой экологически чистой тепловой энергии для Риги. Владеет и управляет современными котельными, работающими на биотопливе (древесной щепе), обеспечивая город надежным и зеленым теплом. С конца 2017 года 100% долей капитала компании принадлежит крупнейшему столичному поставщику тепла, муниципальному АО Rīgas siltums.

Несмотря на то, что офисы и производственные мощности связаны с городской инфраструктурой теплосетей, предприятие является самостоятельным юридическим лицом. Оборот «дочки» за 2024/25 финансовый год составил 29,14 миллиона евро, а чистая прибыль – 13,72 миллионов евро.

Одновременно предусмотрена реализация плана развития и обновления теплосетей Rīgas siltums, что «в долгосрочной перспективе будет способствовать повышению эффективности сетей и снижению потерь тепла».

Дешевле соседей

В Латвии, Литве и Эстонии к теплоэнергии применяются различные ставки налога на добавленную стоимость, отмечается также в информации министерства.

В Эстонии она составляет 24%, в Литве 21%, а в Латвии 12%, если конечным потребителем теплоэнергии является домохозяйство.

Учитывая это обстоятельство, фактические затраты жителей Риги на мегаватт/час теплоэнергии в июле 2026 года являются самыми низкими из столиц Балтии и составляют соответственно 83,01 евро (без НДС) и 92,97 евро (с НДС). В Таллине тариф выше на 3,8%, а в Вильнюсе на 11,8%.

Ведомство Я.Витенбергса с оптимизмом оценивает и последствия отделения от российско-белорусского кольца БРЭЛЛ, в результате чего латвийская энергосистема с 2025 года функционирует синхронно со всем Евросоюзом, и спрос на наше электричество, как балансирующую мощность, увеличивается – что, в свою очередь, поднимает и конкурентоспособность рижских ТЭЦ.

Взлеты и падания цен

Стабильности в отоплении нет, жалуются энергетики. И приводят цифры:

«Среднемесячные торговые цены на оптовую торговлю электроэнергией в соответствии с тенденциями, наблюдаемыми в 2025 году, в годовом исчислении сильно колебались – в пределах от 43 евро/МВтч до 151 евро/МВтч.

Учитывая это, общая загрузка работающих на древесной биомассе электростанций с обновленными технологиями в годовом исчислении в Латвии бывает выраженно низкой (ниже, чем в среднем по индустрии в глобальном масштабе). Такая неполная загрузка оборудования создает существенный риск того, что существенную часть года (согласно статистике цен 2025 года – в целом три месяца) работа указанных электростанций на рынке электроэнергии убыточна и экономически не обоснована».

Тем не менее в минувшем сезоне древесные гранулы подорожали на 34%. А чего же ждать от «зеленой энергии» на фоне продолжающегося глобального кризиса? Вопрос, увы, остается открытым.