Американская гильдия сценаристов (WGA) обратилась в суд с требованием заблокировать слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. В организации считают, что объединение медиагигантов приведет к сокращению конкуренции, ухудшению условий работы сценаристов и новым увольнениям в индустрии.

Иск был подан спустя всего день после того, как аналогичные требования в суд направили власти Калифорнии и еще 11 американских штатов.

По мнению WGA, объединение двух крупных медиакомпаний нанесет ущерб всей индустрии развлечений. В иске говорится, что после завершения сделки сократится конкуренция за сценарии для кино и телевидения, что может привести к снижению гонораров, ухудшению условий контрактов и уменьшению числа новых проектов.

Опасения сценаристов связаны и с возможными сокращениями персонала. Голливуд в последние годы уже пережил несколько крупных корпоративных объединений, которые сопровождались массовыми увольнениями и реструктуризацией бизнеса.

Фактически WGA пытается не только остановить конкретную сделку, но и предотвратить дальнейшую концентрацию медиарынка в руках все меньшего числа крупных игроков.

Сделка между Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery оценивается в 81 млрд долларов. Если учитывать долговые обязательства, ее общая стоимость достигает примерно 110 млрд долларов.

Ранее за покупку Warner Bros. Discovery также боролся стриминговый сервис Netflix, однако в феврале компания отказалась повышать свое предложение. Это открыло путь к соглашению с Paramount Skydance.

Согласно условиям сделки, покупатель намерен заплатить по 31 доллару за каждую акцию Warner Bros. Discovery. Помимо киностудий и стриминговых активов, в сделку входят и кабельные телеканалы компании, включая CNN.

Теперь судьба одного из крупнейших слияний в истории мировой медиаиндустрии во многом будет зависеть от судебных разбирательств, которые уже начались сразу по нескольким направлениям.