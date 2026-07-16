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Китай обвалил акции российского Газпрома до исторического минимума 1 249

Бизнес
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Газпром

Акции российского Газпрома 16 июля упали до самого низкого уровня за всю историю торгов на Московской бирже, опустившись до 83,98 рубля за акцию. Это ниже минимума, зафиксированного во время мирового финансового кризиса 2008 года, когда акции компании стоили 84 рубля.

Позже котировки частично отыграли потери до отметки около 85,5 рубля, однако остались в глубоком минусе.

В то же время индекс Московской биржи снизился на 3,4% – до 2040 пунктов, что стало самым низким показателем с октября 2022 года. Большинство ликвидных российских акций подешевели на 2-8%.

По оценкам аналитиков, главной причиной падения акций Газпрома стали затянувшиеся переговоры по газопроводу "Сила Сибири – 2" и жесткая позиция Китая, который фактически остается единственным крупным покупателем российского трубопроводного газа.

На Китай приходится более 50% экспорта Газпрома, тогда как возможности увеличить поставки на других рынках практически отсутствуют. По данным The Wall Street Journal, Пекин фактически остановил переговоры по проекту "Сила Сибири – 2", требуя от Москвы значительного снижения цены газа – примерно до $50 за тысячу кубометров, что соответствует внутрироссийскому уровню.

С начала 2026 года рыночная капитализация Газпрома сократилась примерно на 1 трлн рублей, а по сравнению с максимумом 2021 года акции компании потеряли почти 80% стоимости. В настоящее время рыночная капитализация концерна составляет около 2 трлн рублей (примерно $25,6 млрд).

После вторжения России в Украину Газпром потерял большую часть европейского рынка. По оценкам экспертов, экспорт компании сократился почти на две трети: с около 200 млрд кубометров в год до уровня середины 1980-х годов.

Среди крупных покупателей российского трубопроводного газа остаются Китай и Турция. В Европе газ у Газпрома продолжают закупать Венгрия, Словакия и Греция, но эти поставки могут прекратиться в 2027 году из-за газового эмбарго ЕС.

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#Украина #финансы #Европа #экспорт #Газпром #экономика #Китай
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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