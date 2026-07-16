Правительство Латвии намерено поддерживать железнодорожную инфраструктуру на минимально необходимом уровне, чтобы сохранить её работоспособность на фоне продолжающегося сокращения грузоперевозок. К такому выводу власти пришли после заседания Совета по портам, транзиту и логистике, состоявшегося 15 июля, сообщает Латвийское Радио.

Ситуация в транспортной отрасли остаётся крайне сложной. Государство планирует финансировать содержание железнодорожной сети в объёме, который позволит не допустить её деградации. Власти отмечают, что восстановление запущенной инфраструктуры в будущем потребовало бы значительно больших расходов.

Сокращение железнодорожных грузоперевозок также отражается на работе латвийских портов. Участники заседания обсудили возможность предоставления им государственной поддержки в случаях, когда собственных доходов будет недостаточно для содержания инфраструктуры. Точные объёмы необходимого финансирования и возможные источники средств планируется определить осенью.

Министр сообщения Рихард Козловскис отметил, что положение железнодорожной отрасли существенно изменилось по сравнению с ситуацией пяти-шестилетней давности. Объёмы перевозок продолжают снижаться, поэтому государству приходится искать дополнительные механизмы поддержки Latvijas dzelzceļš, в том числе за счёт увеличения компенсационных выплат.

Одним из таких механизмов является балансирующий платёж, связанный с платой за использование железнодорожной инфраструктуры. В нынешних условиях его размер может вырасти. Одновременно рассматриваются и другие способы покрытия финансовых потерь.

Latvijas dzelzceļš также работает над развитием перевозок в пределах экономического пространства Европейского союза. Речь идёт не только о внутренних маршрутах, но и о международных перевозках между странами ЕС.

Кроме того, власти обсуждают возможность перенаправления части грузов с автомобильного транспорта на железную дорогу. Ещё одним потенциальным источником финансирования может стать развитие военной мобильности. Министерство сообщения изучает программы поддержки, предусматривающие использование железнодорожной инфраструктуры как в гражданских, так и в оборонных целях.

По оценке министра, в среднесрочной перспективе существенного увеличения грузопотока из третьих стран ожидать не следует. Поэтому основной задачей государства становится сохранение железнодорожной сети в рабочем состоянии.

Козловскис также допустил, что в дальнейшем оператор пассажирских перевозок Pasažieru vilciens может пересмотреть стоимость билетов. При этом он подчеркнул, что предприятие уже получает государственную поддержку, а доходов от продажи билетов недостаточно для содержания всей железнодорожной инфраструктуры.

Более точные расчёты дополнительного финансирования ожидаются в сентябре или октябре. По предварительной оценке, речь может идти о нескольких миллионах евро в дополнение к балансирующим платежам, которые государство выплачивает Latvijas dzelzceļš с 2020 года — с начала устойчивого сокращения грузоперевозок.

В то же время руководство железнодорожного предприятия продолжает искать способы увеличить собственные доходы и снизить зависимость от бюджетной поддержки. Правительству, в свою очередь, предстоит определить, какую часть дополнительных расходов государство сможет взять на себя в нынешней экономической ситуации.

Министр финансов Марис Кучинскис сообщил, что вопрос финансирования портов пока остаётся открытым. На следующей неделе представители министерств финансов и сообщения планируют обсудить продление долгосрочных кредитных соглашений и другие возможные формы поддержки. Выделение новых бюджетных дотаций пока не рассматривается, поскольку для этого необходимо найти источники средств.

Представители латвийских портов также рассказали о мерах по диверсификации доходов. В частности, порты намерены активнее сдавать помещения и территории в аренду для размещения производственных объектов и развития другой коммерческой деятельности.