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Турпоток в Латвию снижается: иностранцы стали реже останавливаться в гостиницах 0 49

Бизнес
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: welcome to latvia
ФОТО: LETA

Туристическая отрасль Латвии продолжает испытывать трудности с возвращением иностранных путешественников. За первые пять месяцев 2026 года гостиницы и другие места размещения приняли меньше гостей, а число проведенных ими ночей сократилось по сравнению с прошлым годом.

По данным Центрального статистического управления, с января по май в гостиницах и других туристических местах размещения Латвии было зарегистрировано 1,542 млн ночевок. Это на 2,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Основное снижение связано с иностранными туристами. Количество проведенных ими ночевок уменьшилось на 5,9% и составило 917,6 тыс. В то же время жители Латвии стали путешествовать по стране активнее — число их ночевок выросло на 4,2%, достигнув 624,9 тыс.

Всего за пять месяцев в туристических местах размещения обслужили 883,2 тыс. гостей — на 2,2% меньше, чем годом ранее. Из них 506 тыс. составили иностранцы, что на 5,2% меньше прошлогоднего показателя. Число местных туристов, напротив, увеличилось на 2,2% и достигло 377,2 тыс.

Несмотря на постепенное восстановление отрасли после пандемии, прежних показателей туризм пока не достиг. По сравнению с первыми пятью месяцами 2019 года общее число гостей остается ниже на 4,6%, а иностранных туристов — почти на 20%.

Еще заметнее разница по продолжительности пребывания. Общее количество ночевок по-прежнему уступает допандемийному уровню на 14,3%, а среди иностранных гостей отставание достигает 27,2%. Это говорит о том, что зарубежные путешественники не только приезжают реже, но и проводят в Латвии меньше времени.

Май также оказался слабее прошлогоднего. За месяц гостиницы и другие места размещения приняли 243 тыс. гостей — на 2,9% меньше, чем в мае 2025 года. Из них 146 тыс. были иностранцами (-4,2%), а число местных туристов снизилось на 1%, до 97 тыс.

Количество ночевок в мае уменьшилось на 2,3% и составило 419,9 тыс. При этом иностранные гости провели в латвийских гостиницах на 5% меньше ночей, тогда как жители страны увеличили этот показатель на 2,3%.

Статистика показывает, что внутренний туризм частично компенсирует спад зарубежного спроса, однако именно поток иностранных путешественников по-прежнему остается главным фактором, сдерживающим полное восстановление туристической отрасли.

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#туризм #Латвия #гостиницы #пандемия #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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